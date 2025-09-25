Camilla Scaglia scomparsa a 18 anni da Roma, l’appello: “Ha bisogno d’aiuto”

Camilla Scaglia scomparsa da Roma

Camilla Scaglia è scomparsa da Roma. Della diciottenne non si hanno piùà notizie da martedì 23 settembre, quando è uscita di casa intorno alle ore 14 e non è più rientrata. I famigliari non vedendola tornare si sono rivolti alle forze dell'ordine e ne hanno denunciato la scomparsa. A condividere l'appello è stata anche l'associazione Penelope Odv, che si occupa di dare sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Camilla, ha bisogno di aiuto".

Sono ore di apprensione per i suoi cari, Camilla ha già trascorso già due notti fuori casa. La speranza è che stia bene, che si trovi al sicuro, magari da un'amica e che i famigliari possano riabbracciarla presto. "Camilla, per favore torna a casa. Facci sapere che stai bene". Al momento si protende per un allontanamento volontario, ma non ne sono chiari i motivi.

L'identikit di Camilla Scaglia

Camilla Scaglia quando è scomparsa aveva diciotto anni. È alta 1.60 metri e pesa 50 chili. Ha capelli a caschetto color castano chiaro e occhi castano chiaro. Come segni di riconoscimento ha un piercing al naso e solitamente indossa un orecchino a forma di sigaretta. Non è chiaro come fosse vestita al momento dell'allontanamento.

Le zone particolarmente da attenzionare sono la stazione Termini e San Lorenzo. Camilla potrebbe essersi spostata utilizzando i mezzi pubblici, quindi è necessario fare attenzione alle fermate di metro e autobus, dove la giovane potrebbe trovarsi di passaggio.

Chiunque l'abbia vista è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il Numero sempre attivo di Pronto Penelope 339 6514799 anche su Whats App e in forma anonima. Qualcunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.