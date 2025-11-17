roma
Cade dal balcone a Roma e muore a 27 anni: domani i funerali di Leonardo Fiorini in Ciociaria

Si terranno domani, martedì 18 novembre 2024, a Isola del Liri i funerali di Leonardo Fiorini, morto cadendo da un B&B al terzo piano di un palazzo a Monteverde.
A cura di Beatrice Tominic
È precipitato da un bed & breakfast di Monteverde a mezzanotte di venerdì 14 novembre 2025 dopo una violenta lite con un amico storico, conosciuto al liceo. Ed è morto. Si terranno domani i funerali di Leonardo Fiorini, il ventisettenne ciociaro che ha perso la vita nei giorni scorsi nella Capitale. L'appuntamento è per le 15.30 di domani, martedì 18 novembre 2025 a Isola del Liri, in provincia di Frosinone, nella basilica di San Domenico Abate. La salma, restituita alla famiglia, invece, arriverà circa un'ora e mezza prima.

Cade nel vuoto e muore: cosa è successo

Sia Leonardo Fiorini che l'amico con cui stava litigando prima di precipitare nel vuoto, David Stojanovic, sono originari del comune ciociaro. Si erano conosciuti al liceo scientifico a Sora e li accomunava la passione per la musica. Si erano trasferiti entrambi a Roma per lavoro. Il primo svolgeva il ruolo di informatico al ministero della Giustizia, l'altro come commesso in vari negozi. Proprio quest'ultimo a seguito della morte dell'amico è stato arrestato con l'accusa di omicidio e poi scarcerato.

Alcuni residenti li avrebbero visti urlare e insultarsi, litigando violentemente. I segni di colluttazione sono stati confermati anche dai primi risultati dell'autopsia sul corpo di Fiorini. Altri vicini, però, avrebbero visto Stojanovic reggere l'amico, nudo e a testa in giù, per i piedi fino a quando non è più riuscito a farcela. E il ventisettenne è precipitato per 12 metri. "Portate i materassi fuori, entrate buttando giù la porta: aiutatemi", avrebbe gridato in quella tragica sera.

L’avvocato della famiglia di Leonardo Fiorini: "Lui e Stojanovic ottimi amici, ma non si è lanciato dal balcone"

L'arresto di Stajonovic, poi rilasciato

Stojanovic, venticinquenne, la sera stessa della tragedia è stato arrestato e messo ai domiciliari. Come riferito dall'avvocato della famiglia di Fiorini, i due erano molto amici. "I rapporti fra loro erano ottimi, ma non può essersi suicidato", ha precisato riportando le parole dei genitori del ventisettenne.

Dopo i domiciliari, però, il giudice lo ha rimesso in libertà. Resta indagato. Nel frattempo non si arrestano le indagini. I militari stanno procedendo con l'analisi dei telefonini sequestrati e con quella dell'hashish rinvenuta nel B&B per ricostruire cosa possa essere successo quella sera prima del drammatico epilogo. Acquisiti dei campioni da entrambi proprio per svolgere gli esami tossicologici.

Immagine
roma
