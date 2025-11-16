L’appuntamento, la pizza da asporto e la ‘canna’ fumata insieme: cosa è successo prima della morte di Leonardo Fiorini

Leonardo Fiorini e David Stojanovic avrebbero dovuto passare la serata insieme in un bed and breakfast a Monteverde. Insieme hanno ordinato del cibo da asporto e fumato dell’hashish. Poi, la tragedia.

L'appuntamento nel bed and breakfast di via di San Calepodio, la cena ordinata online e la presunta lite, a seguito della quale Leonardo Fiorini è volato dal balcone al terzo piano di quel palazzo a Monteverde, perdendo la vita. La morte del 27enne, dipendente del ministero della Difesa, è ancora avvolta nel mistero. L'amico di una vita, David Stojanovic, è stato arrestato con l'accusa di omicidio, ma rimesso in liberà dal giudice, che ha convalidato il fermo ma revocato i domiciliari. Lui si è difeso dicendo che Fiorini stava dando in escandescenze, che si è denudato e si è lanciato dal balcone: lui avrebbe provato a salvarlo, tenendolo per una gamba e urlando alle persone affacciate ai balconi di forzare la porta dell'appartamento per andare ad aiutarlo, e di mettere dei materassi a terra. Non è riuscito però a tenere la presa per molto: Fiorini è così precipitato per dodici metri, morendo sul colpo.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il ragazzo era già morto. Stojanovic era sul posto, in stato di alterazione psicofisica, ed è stato portato in caserma. Qui ha dichiarato che con l'amico avevano fumato una sigaretta con dell'hashish intorno alle 22, ma che poco dopo si era cominciato a sentire male. Fiorini – secondo il racconto di Stojanovic – sembrava avesse un attacco di panico, o forse delle allucinazioni: secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera prima, su consiglio dell'amico, si è steso a letto per provare a riposare. Poi si sarebbe alzato, denudato, e avrebbe cominciato a rompere tutti i mobili presenti nell'appartamento. A quel punto si sarebbe lanciato di sotto, con Stojanovic che avrebbe provato a prenderlo per evitare la caduta.

La versione del ragazzo però, differisce da quella di alcuni testimoni. Alcuni di loro hanno riferito di averli sentiti litigare pesantemente, tanto da aver minacciato di chiamare le forze dell'ordine. Una signora in particolare ha riferito di una lite a suon di spintoni avvenuta sul balcone: non ha visto però il momento esatto in cui Fiorini è finito fuori. C'è chi dice che sia stato Stojanovic a spingere l'amico di fuori, facendogli perdere la vita. Una versione che è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno indagando per fare luce sulla vicenda.

Entrambi i ragazzi erano originari di Isola del Liri, ma adesso lavoravano a Roma. Fiorini era dipendente del ministero della Difesa, Stojanovic lavorava come commesso alla Rinascente. Si conoscevano sin da piccoli, sono cresciuti insieme ed entrambi avevano la passione per la musica. Cosa sia accaduto quella sera, è ancora oggetto di indagine: da capire se effettivamente i due ragazzi abbiano litigato e se il 25enne abbia veramente spinto intenzionalmente l'amico fuori dal balcone.