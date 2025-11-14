Chi era Leonardo Fiorini, il 27enne morto dopo una caduta dal terzo piano di un B&b a Monteverde

Leonardo Fiorini

Si chiamava Leonardo Fiorini il ventisettenne morto nella tarda serata di ieri, giovedì 13 novembre, dopo essere caduto dal balcone al terzo piano di un B&b in via di San Calepodio 54, nel quartiere Monteverde a Roma. Fiorini era originario del Comune di Isola Liri, in provincia di Frosinone, ma viveva nella Capitale. Tecnico esperto d'informatica, lavorava al Ministero della difesa. Sebbene si fosse trasferito per motivi lavorativi, era molto legato alla sua città d'ordigine, dove aveva mantenuto diverse amicizie e dove tornava con piacere.

Sul suo profilo Instagram postava selfie, ricordi con gli amici e scatti da luoghi di vacanza, gli piaceva molto viaggiare. Appresa la notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa, la comunità si è stretta alla famiglia, tantissimi i messaggi di cordoglio. Sulla vicenda lavorano i carabinieri della Compagnia di San Pietro, coordinati dalla Procura, che cercano di ricostruire gli attimi precedenti alla caduta.

Indagato per omicidio l'amico 25enne

Al momento dei fatti che hanno portato alla scomparsa di Fiorini era circa mezzanotte, assieme a lui c'era il suo amico venticinquenne, David Stojanovic, commesso nel negozio Stone Island al centro di Roma. I due si conoscevano da tempo, erano entrambi originari di Isola Liri. Il giovane attualmente è indagato per omicidio, arrestato, si trova ai domiciliari. Dopo l'episodio che ha visto la morte di Fiorini, l'amico che all'arrivo dei militari era in stato di alterazione psicofisica, è stato sottoposto ai test tossicologici, di cui si attendono i risultati.

"Si strappava i vestiti, ho cercato di fermarlo"

Stojanovic ha dichiarato agli inquirenti che Fiorini si "strappava i vestiti da dosso e di aver cercato di fermarlo" prima che cadesse dalla finestra. Una versione che però, almeno per il momento, non ha convinto gli investigatori. A dare l'allarme sono stati dei vicini, che hanno udito una lite in corso e insospettiti hanno voluto informare le forze dell'ordine. Stojanovic al termine dell'interrogatorio del pubblico ministero, assistito dal suo avvocato, è stato arrestato e in questi giorni ci sarà l'udienza di convalida. Sulla salma di Fiorini sono stati fatti dei prelievi per i tossicologici. Nell'appartamento in cui soggiornavano c'era della droga, in particolare hashish.