Ragazzo di 27 anni cade dal terzo piano di un B&B a Monteverde: morto sul colpo, arrestato un 25enne

Un 27enne è morto cadendo dal terzo piano in zona Monteverde a Roma. Arrestato un 25enne che era con lui nel B&B: per gli inquirenti c’era stato un litigio.

Via di San Calepodio a Roma (Foto da Google Maps)

Un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere precipitato da un balcone al terzo piano di un palazzo di via di San Calepodio 54, nel quartiere Monteverde a Roma. È accaduto nella tarda serata di ieri giovedì 13 novembre intorno alle 23.

Sul posto sono intervenuti poco dopo i carabinieri della compagnia San Pietro. I militari hanno arrestato con l'accusa di omicidio un altro ragazzo di 25 anni che si trovava nell'appartamento, un bed and breakfast, insieme alla vittima. Per lui, dopo l'interrogatorio di garanzia con il pubblico ministero, è stata stabilita la reclusione agli arresti domiciliari, dove attenderà l'udienza di convalida.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno chiamato il numero unico per le emergenze 112 segnalando un ragazzo riverso a terra. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, i due erano coinvolti in un litigio fino a poco prima che il 27enne precipitasse dal balcone. Per effettuare le indagini che serviranno a capire l'esatta dinamica dei fatti sono intervenuti anche gli specialisti della VII sezione del Nucleo Investigativo dei carabinieri.