Chi è David Stojanovic, il 25enne arrestato per l’omicidio di Leonardo Fiorini: lo avrebbe spinto giù dal balcone

Stojanovic

Venticinque anni, italo-albanese, David Stojanovic lavorava come commesso in un negozio al centro di Roma e, come il suo amico, prima di trasferirsi nella Capitale abitava a Isola Liri, in provincia di Frosinone. Conosceva bene Leonardo Fiorini, il ventisettenne per la cui morte è indagato per omicidio e attualmente si trova in arresto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

I fatti contestati a Stojanovic risalgono alla serata di ieri, giovedì 13 novembre. I due amici vivevano in un B&b in via di San Calepodio, in zona Monteverde a Roma. Si erano infatti trasferiti nella Capitale per lavoro, prendendo insieme una stanza in affitto. Gli investigatori vogliono far luce su quanto accaduto ieri notte, quando Fiorini è precipitato da un balcone al terzo piano ed è deceduto. Nell’appartamento i carabinieri hanno trovato della droga, in particolare hashish. I vicini hanno dato l’allarme per una lite in corso; nell’abitazione sono giunti i carabinieri della Compagnia di San Pietro, che indagano sulla vicenda coordinati dalla Procura.

Ma cosa è successo prima che Fiorini finisse giù dal terzo piano? Perché i due amici stavano litigando? Qual è la dinamica dei fatti? Sono solo alcune delle domande alle quali gli inquirenti dovranno cercare di rispondere. Fiorini, cadendo da diversi metri, è deceduto sull’asfalto e non c’è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. L’ipotesi è che il venticinquenne accusato di omicidio potrebbe averlo spinto verso la finestra, facendolo cadere giù. Quando il personale sanitario è giunto sul posto, Leonardo era già morto.

Le indagini sono anche volte a stabilire lo stato dei due amici al momento dei fatti: Stojanovic è apparso ai militari in stato di alterazione psicofisica ed è stato sottoposto ai test tossicologici. Anche la salma di Fiorini, in sede di autopsia, è stata sottoposta ad esami. Al termine dell’interrogatorio con l’avvocato difensore davanti al pubblico ministero, per il venticinquenne è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio e si trova ai domiciliari.