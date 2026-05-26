Viminale, funzionario del Ministero precipita nella tromba delle scale e muore: ipotesi suicidio

Tragedia in pieno centro a Roma, dove un 59enne funzionario del Viminale è precipitato nella tromba delle scale al quarto piano. Tra le ipotesi c’è il suicidio.

Viminale (Immagine di repertorio)

Un uomo è morto al Viminale a Roma. La tragedia si è verificata proprio nel centro storico della Capitale, nella sede del Ministero dell'Interno. È successo nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio. Si tratta di un funzionario di cinquantanove anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che indaga su varie piste, tra le quali quella del suicidio.

Il funzionario è precipitato nella tromba delle scale

Secondo le prime informazioni apprese i fatti risalgono alla tarda mattinata di oggi, erano circa le ore 11 quando il funzionario è precipitato nella tromba delle scale interne all'edificio. Un volo di diversi metri, che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Il dipendente è arrivato regolarmente in ufficio, non è chiaro cosa sia successo dopo. A ricostruire la dinamica dell'accaduto saranno i poliziotti del Commissariato Viminale, che si occupano delle indagini coordinati dalla Procura della Repubblica. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma si propenderebbe per il suicidio.

Autopsia sulla salma

Sul posto arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Ma i sanitari arrivati al Viminale non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, morto praticamente sul colpo. Terminate le verifiche di rito, la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, che ha disposto l'autopsia. I risultati degli esami autoptici aiuteranno gli investigatori a far luce sull'accaduto.