Perché l’amico di Leonardo Fiorini è stato scarcerato: “Gridava di volersi buttare di sotto, ho provato a salvarlo”

A sinistra Leonardo Fiorini, a destra l’amico ai domiciliari David Stajanovic.

David Stojanovic è stato scarcerato perché le testimonianze delle persone che hanno assistito alla morte di Leonardo Fiorini, divergono tra loro. Soprattutto, alcune persone sostengono proprio che la vittima si sia messa da sola a cavalcioni del balcone, con una gamba dentro e una fuori, prima di cadere nel vuoto. Non è escluso, ma bisogna aspettare l'esame tossicologico sulla vittima, che abbia avuto una forte intossicazione da THC che gli ha causato una crisi, che lo ha portato ad avere delle allucinazioni.

David Stojanovic, l'amico di Fiorini, è a piede libero, ma è ancora indagato per omicidio. La giudice per le indagini preliminari ha deciso di revocare gli arresti domiciliari proprio a causa delle testimonianze discordanti delle persone che hanno assistito alla tragedia. Alcune dicono che Fiorini è stato spinto da Stojanovic, altre che invece è stato proprio il 27enne a scavalcare il balcone, buttandosi di sotto. Di certo c'è che tutti hanno visto Stojanovic provare a tenere disperatamente l'amico per la gamba, urlando a gran voce chiedendo aiuto, e di portare dei materassi di sotto per attutire la caduta. Non si è fatto in tempo, e Fiorini è caduto, morendo sul colpo. Non solo: davanti al pubblico ministero il 25enne ha spiegato che Fiorini gli chiedeva di lasciarlo andare, intenzionato a ‘buttarsi di sotto'.

Le indagini dei carabinieri proseguono, in modo da provare a capire cosa sia accaduto. Quando i militari sono arrivati, Stojanovic era in preda a uno stato di forte alterazione psicofisica: in casa c'era solo dell'hashish, e si sta cercando di capire se i due abbiano assunto altre sostanze prima di fumarlo. Il 25enne ha negato: gli esami tossicologici lo hanno trovato positivo solo all'hashish. Bisogna però aspettare i tossicologici sul corpo della vittima, per capire se abbia assunto altre sostanze oltre a quella dichiarata dall'amico. "Abbiamo ordinato del cibo da asporto, poi ci siamo fumati una canna – ha dichiarato il ragazzo, commesso alla Rinascente -. Poco dopo Leonardo ha cominciato a sentirsi male. Gli ho detto di stendersi e mettersi a letto, che dopo aver riposato si sarebbe sentito meglio. Dopo poco si è però alzato, ha cominciato a dare in escandescenze e si è strappato i vestiti, uscendo sul balcone e urlando che si voleva buttare di sotto. Ho provato a trattenerlo, ma non ci sono riuscito".