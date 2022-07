Bimbo annegato in piscina a Viterbo: oggi l’autopsia sul piccolo di quattro anni La pubblico ministero Eliana Dolce ha disposto l’autopsia sul bimbo di quattro anni morto ieri in piscina a Viterbo. L’esame sarà effettuato oggi.

A cura di Natascia Grbic

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Fabio, il bambino di quattro anni morto ieri pomeriggio nella piscina comunale di Grotte di Castro, in provincia di Viterbo. L'esame sarà effettuato questo pomeriggio, in modo da accertare con sicurezza le cause della morte.

Fabio è annegato ieri mentre si trovava in piscina con la colonia alla quale era affidato. Da qualche settimana i genitori si erano affidati a un centro estivo: la mattina della tragedia la mamma lo ha accompagnato in piscina, lo avrebbe ripreso nel primo pomeriggio. Verso mezzogiorno la tragedia: i genitori sono stati avvertiti subito, e sono accorsi disperati sul luogo della morte del figlio.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno inviato un'informativa in procura. Si sta verificando se ci siano state lacune nei controlli e se questa tragedia poteva essere evitata: in quest'ultimo caso non è escluso che si possa indagare per omicidio colposo.

Fabio è morto ieri verso mezzogiorno. Secondo le prime informazioni emerse, il piccolo avrebbe scavalcato un muretto che separava la piscina dei bambini da quella degli adulti, dove l'acqua è più alta, eludendo i controlli dei responsabili della colonia. Sarebbe annegato in pochi istanti: gli addetti alla sicurezza e la bagnina si sono tuffati in acqua immediatamente e hanno provato a rianimarlo, purtroppo tutto invano. Sul posto è arrivata anche l'eliambulanza, ma il piccolo è spirato lì in piscina.

Ieri sera si è tenuta in messa per il piccolo a Bagnoregio, piccolo comunque dove il bimbo viveva insieme ai genitori. Il sindaco Luca Profili ha annullato le festività per i cent'anni di Bagnoregio per rispetto verso la famiglia e la tragedia che sta vivendo. I funerali del piccolo Fabio saranno celebrati nei prossimi giorni, dopo il nulla osta del magistrato.