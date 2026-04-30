roma
video suggerito
video suggerito

Bimbo morto alle terme di Castelforte, il sopralluogo della Procura su piscina e stato dei luoghi

La Procura ha fatto un sopralluogo nelle terme Vescine di Suio a Castelforte. Accertamenti sulla piscina e sullo stato dei luoghi, verrà fatta una relazione tecnica. Le verifiche nell’indagine sulla morte del bimbo.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il sostituto procuratore Alfredo Mattei e il consulente incaricato dalla Procura della Repubblica di Cassino sono stati alle terme Vescine di Suio a Castelforte per alcuni accertamenti in merito alla vicenda di Gabriele, il bambino di sette anni morto annegato il 18 aprile scorso. Verrà redatta una relazione sulla piscina e sullo stato dei luoghi. Assente sul luogo dei fatti l'avvocato della famiglia della vittima, Francesco Lauri. Contattato da Fanpage.it ieri, il legale ha spiegato di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito al fatto che fosse in programma un sopralluogo. L'avvocato infatti avrebbe voluto nominare un proprio perito, per partecipare agli accertamenti.

Il sopralluogo tecnico si è svolto nella mattinata di ieri, mercoledì 29 aprile. Accertamenti che hanno riguardato la piscina e in generale, lo stato dei luoghi. Nel frattempo si attendono anche i risultati dell'autopsia sulla salma del bambino, svolta nei giorni scorsi ospedale Santa Scolastica di Cassino. Gli accertamenti sulla struttura termale e gli esiti degli esami autoptici aiuteranno gli investigatori a rispondere ad alcuni quesiti. Tra questi la tempestività dei soccorsi, l'efficacia delle manovre di rianimazione e la sicurezza dell'impianto.

L'ipotesi formulata dagli inquirenti è che il bambino sarebbe stato trattenuto sott'acqua da un bocchettone. Non riuscendo a riemergere per respirare, il piccolo sarebbe morto annegato. Per la drammatica vicenda la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, nel registro degli indagati sono iscritti i nomi di quattro persone. Si tratta dei gestori e dei manutentori dell'impianto. La piscina è stata posta sotto sequestro, per consentire tutte le verifiche del caso. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della struttura termale.

Cronaca
Latina
0 CONDIVISIONI
Immagine
Teatro dell'Opera, vincitori noti prima del concorso: procedimento contro i sindacalisti
Sindacalisti della Cgil sono stati contestati disciplinarmente dopo la denuncia
Vincitori già noti prima del concorso. Cgil: "Nomi indicati una settimana prima"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views