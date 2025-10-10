Barbara Pandolfo scomparsa da Roma, si è allontanata con l’auto: “Potrebbe essere in pericolo”

Barbara Pandolfo

Barbara Pandolfo è scomparsa da Roma. Della cinquantaquattrenne non si hanno più notizie da mercoledì scorso 8 ottobre, quando si è allontanata a bordo di una Renault Twingo di colore blu targata EH693YE. Sono giorni di apprensione per i famigliari, che hanno lanciato l'appello attraverso Penelope Odv, associazione che offre sostegno e aiuto a famigliari e amici di persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Barbara, è una persona fragile. Potrebbe essere in pericolo. Non è violenta, ma potrebbe non voler essere avvicinata da estranei, dunque è importante avvicinarla in modo adeguato. Se la vedete chiamate immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112″. Il telefonino di Barbara attualmente risulta irraggiungibile.

L'identikit di Barbara Pandolfo

Barbara Pandolfo al momento della scomparsa aveva cinquantaquattro anni. Di corporatura media, è alta 1,70 metri, ha capelli medio lunghi di colore castano chiaro e occhi marroni. Quando si è allontanata inbdossava pantaloni scuri, presumibilmente jeans, un maglioncino grigio e una giacca scura. Non sono stati segnalati particolari segni di riconoscimento. Potrebbe trovarsi ovunque, essendosi spostata in auto. Chiunque l'abbia vista è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 per segnalarne l'avvistamento oppure il numero di Pronto Penelope al 339 6514799 sempre attivo anche su Whats App. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.