video suggerito

Avevano 250mila euro falsi, una pistola e munizioni tenute illegalmente: arrestati padre e figlio Due uomini, padre e figlio, sono stati indagati e arrestati perché trovati con oltre 20mila euro in banconote false, armi e munizioni detenute illegalmente. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, sabato 22 febbraio, a Pomezia (Roma) due uomini sono stati arrestati perché trovati con oltre 20mila euro in banconote false, armi e varie munizioni. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che i due sono padre e figlio.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i carabinieri della stazione di Torvaianica insieme ai colleghi dell'Aliquota operativa hanno eseguito una perquisizione in casa dei due nell'ambito di un'attività info-investigativa. Una volta nella loro abitazione, hanno trovato 20.500 euro in banconote false da cento euro, una pistola scacciacani che non aveva il tappo rosso e diverse munizioni. In particolare sono stati trovate 28 munizioni a salve, sei cartucce calibro 22 e 60 cartucce calibro 12.

Tutte munizioni e armi detenute illegalmente. Per questo motivo, il materiale è stato sequestrato. A finire sotto indagine sono due uomini, un 73enne e un 48enne, che sono padre e figlio. Dagli accertamenti è emerso che erano entrambi noti alle forze dell'ordine. Adesso dovranno rispondere delle accuse di detenzione di monete contraffatte e detenzione abusiva di armi.