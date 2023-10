Auto travolge e uccide 14enne a Manziana: si indaga per omicidio stradale Dopo l’incidente in cui è stata travolta e uccisa una ragazza di 14 anni a Manziana, si indaga per omicidio stradale. Al volante dell’auto killer una ragazza di 22 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Via dei Platani, a Manziana, dove sono stati investiti i due adolescenti.

Si indaga per omicidio stradale a Manziana dopo che lo scorso lunedì 9 ottobre una ragazza di 14 anni è stata travolta e uccisa da un'automobile che stava percorrendo via dei Platani. La quattordicenne stava attraversando la strada camminando sulle strisce pedonali insieme al fidanzato di 16 anni quando un'automobile l'ha investita.

Al volante dell'automobile, una Citroen C1, si trovava una ragazza di 22 anni. Al suo fianco, al posto del passeggero, si trovava il compagno della ragazza. La ventiduenne è stata sottoposta gli esami per verificare la presenza di alcool o droga nel sangue, ma sarebbe risultata negativa.

L'incidente a Manziana

I due adolescenti stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati travolti dall'automobile in corsa. Ad avere la peggio è stata la ragazza che è apparsa immediatamente in condizioni gravi. Sul posto sono arrivati in breve tempo gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno provato a rianimare la giovane e l'hanno trasportata al policlinico Agostino Gemelli. Il ragazzo, invece, trasferito anche lui in seguito al Gemelli, è stato prima soccorso al vicino ospedale Padre Pio di Bracciano.

Il giorno dopo è stata comunicata la morte cerebrale della ragazza. I genitori della quattordicenne, appreso della notizia, hanno autorizzato l'espianto degli organi e, di conseguenza, la donazione.

La dinamica del sinistro

Inizialmente alcune indiscrezioni avevano parlato di un investimento avvenuto durante un sorpasso. Ma successivamente, come appurato dai caschi bianchi del comune di Manziana, si è scoperto che non era presente alcuna macchina ferma alle strisce pedonali e che non c'è stato alcun sorpasso.