Aurora Livoli scomparsa dalla provincia di Latina e trovata morta a Milano: proclamato lutto cittadino

Era scomparsa un mese fa dalla provincia di Latina ed è stata trovata senza vita nei giorni scorsi a Milano. Monte San Biagio, il comune dove viveva Aurora Livoli, ha proclamato lutto cittadino.

Aurora Livoli.

Aurora Livoli era scomparsa da più di un mesequando, nei giorni scorsi, è stata ritrovata senza vita in un parco di Milano. La giovane, appena 19 anni, viveva in un comune in provincia di Latina. Mentre nel capoluogo lombardo si indaga per omicidio, nella cittadina da cui proveniva la diciannovenne, Monte San Biagio, è stato proclamato il lutto cittadino e sono stati annullati gli eventi programmati per quest'ultimo periodo di festività. A renderlo noto è stato il sindaco Federico Carnevale che nella giornata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, ha firmato l'ordinanza numero 98 con la quale viene ufficialmente proclamato il lutto cittadino.

"Un atto dovuto per manifestare in modo solenne e tangibile la vicinanza dell'Amministrazione e della comunità tutta in occasione della celebrazione delle esequie della giovane Aurora", si legge nel documento.

La comunicazione sui social: "Una tragedia per la nostra comunità"

Una volta presa la scelta di proclamare il lutto cittadino, l'amministrazione ha reso la decisione pubblica anche sui social network. "Alla luce della notizia circolata nella serata di martedì 30 dicembre, che ha colpito profondamente la nostra comunità, crediamo sia opportuno dare comunicazione a tutti che abbiamo deciso di annullare l'evento del 3 e 4 gennaio 2026 Folletti Chef della Sughereta – è stato scritto sulla pagina Facebook Monte San Biagio nel Cuore – Senza voler fare retorica, al netto dei rapporti che possono esserci tra le persone coinvolte direttamente ed indirettamente nel fatto, un avvenimento del genere incide nelle maglie della comunità. Sarebbe stato, quantomeno, indelicato offrire ore di svago in un paese chiamato a fare i conti con un accadimento funesto", è stato aggiunto motivando la decisione.

Le disposizioni per il lutto cittadino a Monte San Biagio

"Vogliamo ringraziare i soggetti che avevano deciso di collaborare con noi per la comprensione e la disponibilità verso questo annullamento, comunicato a pochi giorni da quella che sarebbe stata certamente un'ottima occasione per passare del tempo assieme, ma questa è l'ora del cordoglio per Monte San Biagio", hanno poi concluso.

Oltre all'annullamento degli eventi, però, il comune ha preso ulteriori disposizione come l'esposizione della bandiere sugli edifici pubblici a mezz’asta in segno di raccoglimento, la sospensione immediata di tutte le attività ludiche e ricreative patrocinate dall’Ente, insieme a qualsiasi comportamento ritenuto non compatibile con il carattere luttuoso del momento, a partire dalla data odierna e fino alla conclusione della cerimonia funebre. Inoltre il primo cittadino ha sollecitato istituzioni pubbliche, organizzazioni politiche, sociali e sportive, gli esercizi commerciali e produttivi, ad aderire al lutto osservando un momento di silenzio.

Le indagini sulla morte di Aurora Livoli

Nel frattempo procedono ancora le indagini sulla morte della diciannovenne, trovata morta in un cortile a Milano, senza maglietta e con dei segni sul collo. In quel cortile, secondo le immagini di alcune videocamere di sorveglianza, la ragazza sarebbe entrata insieme a un uomo che poi si sarebbe allontanato da solo. Spetta ai carabinieri fare chiarezza sull'accaduto, nel frattempo restano numerosi gli interrogativi su cosa abbia spinto la diciannovenne ad allontanarsi da casa sua, nella provincia pontina. "Mai nessuna lite in famiglia", ha dichiarato lo zio a Fanpage.it.