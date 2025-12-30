Donna trovata morta a Milano, in un video si vede lei che entra con un uomo nel cortile poi lui si allontana da solo

La via di Milano dove è stato trovato il corpo senza vita della donna il 29 dicembre (foto LaPresse)

Un uomo e una donna camminano uno accanto all'altra. Entrano di notte nel cortile del condominio di via privata Paruta 74, a Milano. In apparenza sembra tutto tranquillo e che la coppia voglia solo appartarsi. Poi, poco dopo si vede l'uomo che si allontana da solo. Secondo le informazioni diffuse, sarebbero queste le prime immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona in cui ieri mattina è stato ritrovato il corpo di una giovane donna, non ancora identificata, con segni sul collo e semivestita. Ma cosa sia accaduto di preciso la notte scorsa, tra domenica 28 e lunedì 29 dicembre, ancora non si sa. Al momento i carabinieri del nucleo Radiomobile e Investigativo stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, a partire anche e soprattutto dalla visione delle telecamere presenti in zona. Intanto la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento a carico di ignoti. Tra le ipotesi principali c'è quella dello strangolamento e della violenza sessuale.

L'identità della vittima ancora sconosciuta

L'identità della ragazza è ancora sconosciuta. Si sa solo che è una giovane donna, di età compresa probabilmente tra i 25 e i 30 anni, di carnagione chiara. È stata trovata in un vialetto del palazzone, vicino a un'aiuola, con addosso i pantaloni di una tuta da ginnastica, il seno coperto da una giacca e le scarpe da tennis ma senza calze. Secondo i primi accertamenti la morte sarebbe avvenuta dopo le 22 di domenica 28 dicembre, ma sarà solo l'esame autoptico a stabilire l'ora esatta e la natura dei segni trovati sul collo. Altri approfondimenti in corso chiariranno se sia stata violentata o meno. Come riferito a Fanpage.it da fonti investigative, l'autopsia si terrà con ogni probabilità domani, mercoledì 31 dicembre.

Ipotesi strangolamento

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento a carico di ignoti, e tra le ipotesi principali c'è quella dello strangolamento. Come appreso da Fanpage.it, il medico legale che si è occupato della prima ispezione cadaverica non ha trovato ferite compatibili con armi né da taglio né da fuoco. Sul corpo non c'erano tracce di sangue e non sono stati trovati segni di fratture che possano far pensare a una caduta dall'alto. Il medico, però, ha rinvenuto delle ecchimosi, dei segni, sul collo. Questi non sarebbero abbastanza profondi da consentire agli investigatori di affermare con certezza che la donna sia stata strangolata, ma di certo non sono così superficiali da escluderlo.

Leggi anche Scoperti segni sul collo della ragazza trovata morta in un cortile a Milano: non si esclude ipotesi strangolamento

Ipotesi violenza sessuale

Un'altra ipotesi a cui stanno lavorando gli inquirenti, coordinati dal pm di turno, Antonio Pansa, titolare del fascicolo per omicidio, è quella della violenza sessuale. Stando a quanto finora emerso, e in base alle condizioni in cui è stata ritrovata la donna – semivestita, con il seno nudo coperto solo da una giacca e con i pantaloni della tuta appena calati – si è ipotizzato anche che possa essere stata vittima di una violenza sessuale. Anche in questo caso, occorre attendere l'esito degli esami autoptici per accertare o meno l'aggressione.