Donna trovata morta a Milano, senza maglietta e con segni sul collo: il cadavere era in un cortile

Questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di una donna nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri.

Immagine di repertorio

Nel corso della mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre, è stato rinvenuto il cadavere di una giovane donna, al momento non identificata, in un cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. Stando alle prime informazioni disponibili, al momento del ritrovamento il cadavere aveva ancora addosso il giubbotto, ma non la maglietta e sul collo della donna ci sarebbero alcuni segni.

Il ritrovamento del cadavere

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la scoperta sarebbe stata fatta intorno alle prime ore del mattino, all'incirca verso le 8:30, quando il custode avrebbe notato il corpo senza vita della donna nel cortile in via Paruta, a pochi passi da via Padova e dalla fermata della metropolitana verde di Cimiano. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma all'arrivo degli operatori sanitari del 118 non c'era più nulla che si potesse fare per la donna, la cui identità rimane ancora sconosciuta e la cui età è stimata tra i 25 e i 30 anni.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile e gli specialisti della Omicidi del nucleo investigativo che hanno isolato l'area per svolgere gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Al momento, gli investigatori non escludono l'ipotesi dell'omicidio, anche se sono ancora in corso le indagini per escludere altre possibilità, come un incidente o un gesto estremo.

Nel frattempo, per cercare di stabilire con maggiore precisione le cause del decesso, è arrivato sul posto anche il medico legale che eseguirà tutti gli accertamenti necessari. Dai primi riscontri, sembra però che la vittima non vivesse nel palazzo dove, al momento, nessuno degli inquilini sembrerebbe conoscerla.

Articolo in aggiornamento