Identificata la donna trovata morta in un cortile a Milano: è la 19enne Aurora Livoli, scomparsa da Latina un mese fa

È Aurora Livoli, 19 anni, la giovane donna trovata morta in un cortile di via Paruta a Milano. È stata riconosciuta dai genitori che la cercavano da più di un mese.
A cura di Francesca Del Boca
Immagine

Ha finalmente un nome e un cognome la giovane donna trovata morta ieri, lunedì 29 dicembre, in un cortile condominiale alla periferia di Milano. È quello di Aurora Livoli, 19 anni, identificata dai genitori grazie alla diffusione delle immagini tratte delle videocamere di sorveglianza della zona che, qualche ora prima del ritrovamento del corpo, hanno immortalato la ragazza mentre passeggiava in compagnia di un uomo ancora sconosciuto.

Secondo quanto riferito dai militari la giovane, nata a Roma e residente nella provincia di Latina, si era volontariamente allontanata da casa lo scorso 4 novembre. La famiglia, che ne aveva prontamente denunciato la scomparsa, si era messa per l'ultima volta in contatto con lei nella mattinata del 26 novembre, quando aveva riferito ai genitori di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse. Poi, un mese dopo, il ritrovamento del suo corpo senza vita in un'aiuola di via Paruta a Milano, semi svestito (con i pantaloni abbassati e una giacca scura a coprire il seno) e con evidenti segni di violenza sul collo.

Gli investigatori in via Paruta a Milano, dove è stato trovato il cadavere di Aurora Livoli
La Procura di Milano, che ipotizza il decesso per strangolamento e violenza sessuale, ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento a carico di ignoti. Secondo i primi accertamenti la morte sarebbe avvenuta dopo le 22 di domenica 28 dicembre, ma sarà solo l'esame autoptico (previsto per domani, mercoledì 31 dicembre) a stabilire l'ora esatta e la natura dei segni trovati sul collo. Altri approfondimenti in corso chiariranno inoltre se sia stata violentata o meno. Mentre sono in corso le ricerche dell'uomo ripreso a fianco di Aurora Livoli nei momenti immediatamente precedenti al ritrovamento del cadavere. I due vengono infatti ripresi dagli occhi elettronici del quartiere Gorla mentre fanno ingresso di notte nel cortile di via Paruta. Non è però una coppia che vuole solo appartarsi, visto che l'uomo si allontana poi da solo

