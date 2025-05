video suggerito

Aumentano le truffe per i turisti durante il Conclave, chiuso hotel abusivo: multe per mezzo milione di euro Oltre cento verbali notificati per un valore di mezzo milione di euro. Aumentano i controlli della Guardia di Finanza in vista del Conclave. Chiuso un hotel abusivo senza licenza.

A cura di Enza Savarese

Piazza San Pietro durante l'omaggio a Papa Francesco (La Presse)

Si intensificano i controlli delle forze dell'ordine per il Conclave in corso, iniziato nella giornata di ieri, mercoledì 7 maggio. Ad essere sorvegliati non solo gli accessi, ma qualsiasi tipo di irregolarità. Tra queste la Guardia di Finanza ha scoperto strutture alberghiere abusive che cercavano di sfruttare l'afflusso di turisti nella Capitale per guadagnare. Ad essere sospesa nella serata di ieri un albergo vicino a Fontana di Trevi. Aperto, ma senza autorizzazioni offriva 85 posti letto abusivi. Multe e irregolarità sono stata accumulate anche nella zone più vicine alla Città del Vaticano.

Alberghi abusivi e multe per mezzo milione di euro

Prezzi folli e sold out nella strutture alberghiere della Capitale era un fenomeno già conosciuto. Si era infatti verificato per il funerale di Papa Francesco e ora con l'inizio del Conclave si sta ripetendo. Per questo i controlli delle forze dell'ordine sono ancora più serrati, anche sulle strutture ricettive che accolgono i migliaia di turisti nella Capitale. Nella serata di ieri, mercoledì 7 maggio poco dopo la prima fumata del Conclave, gli agenti della Guardia di Finanza hanno effettuato i controlli su un albergo vicino a Fontana di Trevi. Con le sue trentacinque stanze, la struttura non aveva alcuna autorizzazione per svolgere l'attività. Ottantacinque i posti letto abusivi. L'albergo è stato immediatamente chiuso dalle fiamme gialle.

Non è l'unica irregolarità individuata dagli agenti. Le multe si sono concentrate nella zona circostante a Città del Vaticano. In particolare a Borgo Pio e via della Conciliazione. Sono circa cento i verbali notificati per un ammontare di circa mezzo milione di euro di multe.

Controlli serrati per entrare in piazza San Pietro

Con l'inizio del Conclave e le attese fumate dal comignolo della Cappella Sistina si sono intensificati i controlli per entrare nella Città del Vaticano. Alla fumata delle 21 di ieri sera, mercoledì 7 maggio, erano presenti quarantasette mila fedeli in piazza San Pietro. Oltre alle variazioni alla mobilità che dureranno per tutta la durata del Conclave. Sul posto sono in servizio squadre cinofili ed artificieri per monitorare eventuali minacce. Contingentati anche gli ingressi in piazza San Pietro dove i vigili urbani hanno posizionato altri duecento cinquanta agenti per gestire i flussi di fedeli.