video suggerito

Si intensifica la sicurezza a piazza San Pietro dopo l’inizio del Conclave: polizia con droni e unità cinofile Aumentano i controlli della polizia di stato attorno ai confini di Città del Vaticano. Con l’inizio del Conclave oggi, mercoledì 7 maggio, l’afflusso dei fedeli in piazza San Pietro avviene sotto la stretta sorveglianza degli agenti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

In attesa della prima fumata dal comignolo della Cappella Sistina sono già operativi i dispositivi di sicurezza pianificati dalla Questura di Roma. Sono migliaia i fedeli in piazza San Pietro, numero destinato a salire nelle prossime ore nonché giorni.

Dalle azioni di bonifica degli artificieri ai controlli lungo le vie circostanti alla città del Vaticano, gli agenti sono potenziati anche da attrezzature tecnologiche, come droni, per poter aumentare i controlli nell'area.

Controlli della polizia in vista della prima fumata: il piano della sicurezza

L'elezione del nuovo Papa potrebbe avvenire nelle prossime ore o nei giorni a venire. I programmi del Conclave hanno delle tempistiche imprevedibili. Ad essere certo e già attivo è invece il piano di sicurezza della polizia di stato in vista dell'evento. Oltre alle variazioni alla mobilità che dureranno per tutta la durata del Conclave. Già da questa mattina alle sette sono stati attivati le prime operazioni di pattuglia attorno e nei confini di Città del Vaticano. Le operazioni di bonifica sono affidate alle squadre cinofile e agli artificieri per monitorare in caso di minacce esplosive.

Intensificati anche i controlli per entrare ed uscire da piazza San Pietro con un sistema di prefiltraggio lungo via della Conciliazione e piazza Pio XII, i due punti di accesso principali utilizzati dai fedeli.

Con l'inizio del Conclave aumentano i fedeli in piazza San Pietro

Sono già migliaia i fedeli che si accalcano non solo a piazza San Pietro, ma in tutti i principali siti vaticani. Gli agenti sono equipaggiati anche di droni ed altre attrezzature tecnologiche che permettono controlli a tappeto. La previsione è che la massa di fedeli possa solo aumentare prima delle 19, orario in cui è prevista la prima fumata del Conclave.

Un sistema di sicurezza che continuerà serrato anche nei prossimi giorni per culminare con l'affluenza massima di fedeli e non in piazza per l'annuncio del nuovo Pontefice della chiesa cattolica.