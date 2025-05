video suggerito

Come muoversi a Roma durante il Conclave: viabilità, strade chiuse, divieti di sosta e mezzi pubblici Strade chiuse, divieti di sosta, mezzi pubblici: ecco come cambia la viabilità a Roma in questi giorni di Conclave, soprattutto nella zone del Vaticano. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piazza San Pietro durante l'omaggio a Papa Francesco (La Presse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conclave, elezione del nuovo Papa ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al via questa mattina il Conclave che porterà all'elezione del nuovo Papa. C'è grande attesa nella capitale, ormai presa d'assalto da settimane da pellegrini e fedeli che hanno voluto raggiungere Roma per seguire questo momento storico per la Chiesa Cattolica che si è aggiunto all'Anno Santo Giubilare.

A partire dalle 7 di questa mattina Forze di Polizia, della Polizia di Roma Capitale, della Protezione Civile e della Struttura di Missione per il Giubileo gestiscono la sicurezza nell'area intorno al Vaticano e l'ingresso in piazza San Pietro, fra aree riservate, flussi e deflussi di persone, per permettere l'ingresso delle persone nella Santa Sede in questi giorni cambia la viabilità nelle zone centrali della capitale, a ridosso con il Vaticano. Strade chiuse, divieti di sosta e anche qualche limitazione o modifica al percorso degli autobus: ecco come cambia a Roma la viabilità.

Viabilità: strade chiuse e divieti di sosta per il Conclave in zona Vaticano

L'attesa è per questa mattina, ma le prime chiusure sono arrivate già nella tarda serata di martedì 6 maggio 2025, quando sono scattati i primi divieti di sosta. Ecco dove non si può più parcheggiare o sostare:

Leggi anche Chi può essere eletto Papa e quali sono i requisiti per l’elezione del Pontefice secondo il diritto canonico

via della Conciliazione,

via di Porta Angelica,

piazza Pio XII,

largo degli Alicorni,

via Rusticucci,

largo del Colonnato,

Borgo Santo Spirito,

piazza della Città Leonina,

via dei Corridori,

via dell'Erba,

Borgo Sant'Angelo,

via Scossacavalli,

via dell'Ospedale,

via Cavalieri del Santo Sepolcro,

via Pfeiffer,

via Paolo VI,

Borgo Santo Sepolcro,

piazza del Sant'Uffizio.

Chiuse al traffico, invece:

Borgo Santo Spirito,

via Paolo VI,

piazza del Sant'Uffizio,

via di Porta Angelica,

largo di Porta Cavalleggeri,

via Scossacavalli,

via dell'Ospedale,

via Cavalieri del Santo Sepolcro,

Borgo Sant'Angelo,

via dei Corridori,

via Rusticucci,

via dell'Erba,

vicolo del Campanile.

Ulteriori possibili chiusure potranno interessare anche via dei Corridori, via della Conciliazione e largo degli Alicorni, mentre il divieto di fermata a piazza Adriana, da piazza Cavour a via Fosse di Castello.

Come raggiungere San Pietro per il Conclave

Poche le modifiche, invece, ai mezzi pubblici che restano incrementati, come avvenuto dopo la morte di Papa Francesco. Per chi fosse interessato a seguire il Conclave, aspettando la fumata nella speranza che sia bianca, arrivare in Vaticano è semplice.

Per raggiungere San Pietro in metro le fermate più vicine sono Ottaviano e Cipro; mentre con il treno, ci sono le linee FL3 e FL5, che fermano proprio alla stazione di San Pietro a cui si aggiunge la linea FL1, che ferma anche a stazione Trastevere dove è possibile scambiare con le linee FL3 e FL5.

Chi si muove sugli autobus, invece, può raggiungere il Vaticano con le linee:

23,

32,

34,

40,

46,

49,

62,

64,

70,

87,

98,

190F (linea festiva),

280,

492,

495,

881,

916 (la domenica 916F),

982.