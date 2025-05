video suggerito

Sold out dei balconi con vista comignolo Cappella Sistina: quanto costa affittarli durante il Conclave Affari d’oro per chi ha un balcone con vista Cappella Sistina, o ancora meglio, con la visuale del comignolo installato per il Conclave. I balconi per ammirare le fumate sono già tutti prenotati: ecco quanto costano. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

86 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conclave, elezione del nuovo Papa ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le prime file per assistere alle fumate dal comignolo della Cappella Sisitina sono già sold out. Nello specifico i balconi degli appartamenti che affacciano su piazza Pio XII. Oltre alle terrazze già riservate con largo anticipo alle troupe televisive, c'erano alcune case private la cui vista è stata pagata a partire da cinquecento euro a notte. Lo stesso scenario avvenuto per il funerale di Papa Francesco, con prezzi in aumento, si ripete anche in vista del Conclave. A beneficiare del business papale i balconi in via Paolo VI e non solo. Qui le strutture alberghiere sono ormai tutte sold out, almeno per il resto della settimana. Stessa cosa anche per la Casa del Santo Spirito, gestita dalle suore francescane.

In prima fila per le fumate: balconi prenotati da televisioni e privati

Se ci si guarda attorno dalla piazza di San Pietro si può già notare le telecamere puntate verso il comignolo della Cappella Sistina. Pronte per la diretta no stop in attesa della fumata bianca. I posti per ammirare meglio lo spettacolo sono pochi e già tutti prenotati. La maggioranza delle postazioni spetta alle emittenti televisive, straniere e non, che con i loro gazebo e attrezzature hanno già colonizzato i balconi in via Paolo VI. È questo infatti l'unico tratto attorno alla piazza a non avere la visuale ostruita del comignolo sulla Cappella Sistina. Posizionato appositamente per l'inizio del Conclave. Un business di cui hanno beneficiato non solo le strutture alberghiere, ma anche i proprietari degli appartamenti privati nella zona.

Prenotazioni sold out per l'inizio del Conclave: quanto costa una stanza vista Capella Sistina

Non serve per forza far parte dei media per accaparrarsi la visuale migliore. Alcune strutture alberghiere o anche case private sono disponibili. O meglio lo erano. A meno di ventiquattr'ore dall‘inizio del Conclave tutte le camere vista Cappella Sistina risultano già prenotate. I prezzi per gli affitti brevi si aggiravano intorno ai cinquecento euro a notte. Oltre ai balconi in via Paolo VI, un boom si è registrato anche nel rione Prati. Certamente più lontano dallo spettacolo, ma in linea d'aria con la posizione della Cappella Sistina. Appartamenti privati e alberghi hanno beneficiato della vista seppur in lontananza del comignolo posizionato sulla Cappella Sistina.