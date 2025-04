video suggerito

Affitti raggiungono cifre folli per i funerali di Papa Francesco: 5mila euro a notte per un monolocale Su Airbnb i prezzi degli affitti nei giorni precedenti al funerale di Papa Francesco hanno raggiunto cifre impossibili. I prezzi vanno da 2mila a 5mila euro a notte, in un maldestro tentativo di lucro per sfruttare l’arrivo di migliaia di persone a Roma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Funerali Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Papa Francesco è morto, i funerali sono previsti per sabato, e in questi giorni c'è chi ha deciso di provare a speculare sull'arrivo di migliaia di persone da tutto il mondo per l'ultimo saluto al Pontefice. E così vediamo che i prezzi delle case in affitto raddoppiano, raggiungendo cifre folli. Più ci si avvicina al centro di Roma e al Vaticano, più i prezzi salgono, arrivando anche a 2.500 euro a notte. Addirittura un piccolo monolocale con una sola camera da letto e la possibilità di sfruttare un divano nel salotto, viene a costare 5mila euro a notte. Lo stesso appartamento, in altri periodi dell'anno, costa 200 euro al giorno. Alla faccia del rincaro.

All'Aurelio un appartamento si affitta a più di 3mila euro a notte, nonostante intorno le case non raggiungano nemmeno i 200 euro (e sono ancora vuote). Vicino alla Pisana i prezzi sono intorno ai 700 euro, a Termini si possono pagare anche 500 euro a notte.

Sono migliaia le persone attese a Roma per i funerali di Papa Francesco. Tantissimi i pellegrini che troveranno accoglienza nelle parrocchie, o in strutture religiose che per l'occasione apriranno loro le porte. C'è chi però rimarrà fuori da questo circuito, e dovrà rivolgersi a host privati. Turisti che magari non conoscono bene Roma o hanno difficoltà a muoversi, e che per questo vogliono stare più vicino possibile alla Basilica di San Pietro. Ed è su queste persone che punta chi affitta su piattaforme come Airbnb, e che in queste ore ha alzato i prezzi in modo insostenibile.

C'è però da dire una cosa: l'offerta di case in affitto è talmente alta che si trovano tantissimi appartamenti cari sì, ma che non raggiungono affatto le cifre folli e assolutamente ingiustificate di 2mila o 5mila euro a notte. Tanto che gli appartamenti più cari, sulla piattaforma, sono ancora liberi (e si spera lo rimarranno). Chi viene a Roma e si rivolge a privati, ha diverse possibilità di trovare un alloggio a prezzi che non siano totalmente campati in aria in questo maldestro tentativo di lucro.