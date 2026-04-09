Studentessa morta per shock anafilattico: chiesto rinvio a giudizio per il titolare del ristorante

Rinvio a giudizio è la richiesta avanzata dalla Procura per il titolare del ristorante del Pigneto a Roma, dove ha pranzato Avarie Anne Tierney. La studentessa americana era allergica agli anacardi ed è morta per uno shock anafilattico.

Avarie Anne Tierney

La Procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo per il proprietario del locale nel quartiere Pigneto dove Avarie Anne Tierney ha pranzato. La studentessa americana è morta per una grave allergia agli anacardi il 2 aprile del 2025. Secondo il pubblico ministero Marcello Cascini a risultare fatale sarebbe stata una catena di errori e omissioni: dal consiglio inascoltato della cuoca di avvertire la cliente della presenza di allergeni nella creama al formaggio nel panino che aveva ordinato al tentativo di rimuoverlo dal menu, perché privo della segnalazione dell'allergene. Gli anacardi infatti come le arachidi o altra frutta secca sono tra i cibi ai quali corrispondono allergie alimentari gravi.

L'allergia agli anacardi comunicata al ristorante

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera e ricostruito in sede di accertamenti la richiesta avanzata dalla Procura arriva a seguito della chiusura delle indagini svolte dalla Polizia di Stato. Il giorno di primavera in cui Avarie Anne Tierney si è sentita male ed è morta era insieme a un'amica. Verso le ore 14 si sono sedute al tavolo del ristorante. Avarie ha ordinato un avocado toast bio con avocado, formaggio spalmabile, pomodori e pane di segale. Ma non era segnalata la presenza di allergeni. Lei avrebbe comunicato la sua allergia al ristorante. Per l'accusa che ha chiesto il rinvio a giudizio, il titolare del ristorante avrebbe tentato di modificare il menu dopo la morte della ragazza.

Morta per uno shock anafilattico da allergia agli anacardi

Avarie Anne Tierney dopo aver mangiato il toast è stata colta da una reazione allergica molto seria. È tornata nell'appartamento in cui alloggiava per iniettarsi l'adrenalina salvavita, purtroppo inutilmente. Avarie frequentava la Biola University in California, negli Stati Uniti, ed era in viaggio studio nella Capitale.