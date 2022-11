Anziana di novant’anni investita da un 25enne mentre va a messa: morta in ospedale La donna è stata ricoverata d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata, dove è arrivata in condizioni disperate. Dopo alcune ore è morta. Sull’incidente indaga la Polizia locale.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di novant'anni è morta dopo essere stata investita sabato pomeriggio in via Alessandrino a Roma. La signora è stata investita da un ragazzo di venticinque anni alla guida di un'auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali per andare a messa nella parrocchia di San Francesco di Sales. Immediatamente soccorsa, è stata portata d'urgenza in codice rosso al policlinico di Tor Vergata. I medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La signora è morta qualche ora dopo a causa della gravità delle ferite riportate nell'impatto.

Sul posto, gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del V Gruppo Casilino. La dinamica sembra abbastanza chiara, anche se bisognerà accertare alcuni aspetti di quanto accaduto. Il ragazzo di venticinque anni che ha investito la signora, e che si è fermato a prestare soccorso, sarà molto probabilmente denunciato per omicidio stradale.

Morto un ventenne a Finocchio

Quello costato la vita alla signora non è l'unico incidente mortale che si è avuto nella giornata di ieri a Roma. Un ragazzo di vent'anni è morto in uno scontro frontale con un'auto su via Fontana Candina a Finocchio, intorno alle 16.30. Per cause ancora da chiarire, i due veicoli si sono scontrati frontalmente: per il ventenne, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo è morto praticamente sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate nello schianto. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale, che hanno sequestrato entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro.