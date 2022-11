Scontro frontale tra auto e moto su via di Fontana Candida: morto un ragazzo di vent’anni Per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo dopo il violento impatto con l’auto. Sull’incidente indaga la Polizia locale.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un ragazzo di vent'anni è morto ieri pomeriggio in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Roma, nella zona di Finocchio. Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava percorrendo via Fontana Candida in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Opel Mokka che preveniva nell'opposto senso di marcia.

Per il giovane, di cui non sono state ancora diffuse le generalità, non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno sperato fino all'ultimo di riuscire a rianimarlo e salvargli la vita. Purtroppo non ce l'hanno fatta, il ragazzo era in condizioni disperate subito dopo essere caduto in terra ed è morto praticamente sul colpo. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale VI Gruppo Torri. Saranno loro a condurre le indagini e a determinare se vi siano eventuali responsabilità. I mezzi coinvolti nell'incidente, la moto e la macchina, sono stati sequestrati come da prassi. Non è escluso che l'uomo alla guida della Opel non venga indagato per omicidio stradale. È stato inoltre sottoposto agli esami di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.

Da capire cosa sia accaduto e come abbiano fatto i due mezzi a scontrarsi frontalmente. Non è escluso che l'incidente sia stato causato da un sorpasso azzardato, e che uno dei due veicoli abbia invaso l'opposto senso di marcia, provocando così l'impatto tra le due vetture.