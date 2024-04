video suggerito

Incidente a Roccasecca tra auto e moto, motociclista in prognosi riservata Ha avuto bisogno dell'eliambulanza e si trova ricoverato in prognosi riservata un motociclista rimasto gravemente ferito in uno scontro tra la sua moto e un'auto nel Frusinate.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un motociclista è gravemente ferito e si trova ricoverato in ospedale con prognosi riservata. È rimasto coinvolto in un incidente stradale tra la sua moto e un'auto all'incrocio tra via Montello e via Casilina, nei pressi del Comune di Roccasecca, in provincia di Frosinone. Secondo le informazioni apprese a scontrarsi sono state appunto la sua moto e un'auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri. Ad avere la peggio è stato l'uomo a bordo del veicolo a due ruote, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche urgenti.

Al momento dell'incidente in cui è rimasto gravemente ferito il motociclista era il primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 aprile, ed era in sella al suo veicolo a due ruote, percorrendo la strada, che si snoda alla periferia di Roccasecca. All'improvviso si è urtato con un'auto, l'impatto violento lo ha sbalzato dalla sella, facendolo finire rovinosamente sull'asfalto. L'incidente si è verificato davanti agli occhi di alcuni automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare soccorso alle persone coinvolte e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento dei soccorsi.

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è arrivato il personale sanitario, che ha preso in carico il motociclista ferito stabilizzandolo e trasportandolo in ospedale. Date le sue condizioni di salute è stato necessario il trasferimento in volo. Presenti sul luogo del sinistro i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi scientifici, ascoltato alcune persone e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Al vaglio le responsabilità di entrambi i conducenti.