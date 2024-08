video suggerito

Allerta meteo Roma e Lazio 18 agosto: pioggia, temporali e forti raffiche di vento Pioggia, temporali e forti raffiche di vento sono le previsioni a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 18 agosto, giornata di allerta meteo, il codice è giallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi, domenica 18 agosto. Il centro direzionale regionale ha diffuso un bollettino emesso dalla protezione civile con condizioni meteorologiche avverse per oggi, in particolare, per stamattina e per le successive 24-36 ore. Si attendono sulla Capitale e sul resto del territorio della regione "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Il codice dell'allerta è giallo. La protezione civile ha inoltre avvisato i cittadini di aver attivato le strutture preposte e che è pronta ad intervenire in caso di necessità.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 18 agosto

Oggi, domenica 18 agosto, le previsioni del meteo registrano piogge, temporali sparsi sul territorio della regione e forti raffiche di vento. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo cielo poco nuvoloso, alternato a pioggia, con un netto peggioramento nella giornata di lundì, quando su Roma arriverà una forte ondata di maltempo, con pioggia e temporali. Stessa situazione sulle altre province del Lazio, ovunque infatti si attendono pioggia e temporali, alternati a schiarite. Il vento soffia moderato.

Temperature in calo a Roma e nel Lazio

Sul fronte delle temperature abbiamo una novità: sono in calo fino a 10 gradi. Le massime almeno fino a lunedì a Roma e nel Lazio non dovrebbero superare i 30 gradi. L'abbassamento della colonnina di mercurio ci permetterà di tirare un sospiro di sollievo di giorno e di farci dormire meglio durante la notte. Una pausa al caldo intenso che però durerà poco. Infatti già dalla prossima settimana le temperature saliranno di nuovo e il sole tornerà a splendere indisturbato.