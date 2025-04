video suggerito

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio oggi mercoledì 23 aprile 2025: piogge sparse e zone a rischio Nuvole, foschia e piogge sparse: allerta meteo di colore gialla colpisce soprattutto le zone a ridosso degli Appennini. Ecco le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per oggi, mercoledì 23 aprile 2025.

A cura di Beatrice Tominic

(Getty Images)

Temporali e piogge sparse, tanto da proclamare allerta gialla per il maltempo a Roma e nel Lazio nella giornata di oggi, mercoledì 23 aprile 2025. Temperature, invece, comprese fra gli 11 e i 22 gradi in tutto il territorio regionale. Una primavera che, ormai arrivata da un mese, sembra tardare a farsi notare completamente con le belle giornate di sole.

Che tempo fa oggi a Roma

Cielo nuvoloso e molta foschia nella giornata di oggi, mercoledì 23 aprile 2025, a Roma e nel Lazio. Nella capitale, in particolare, si evidenzia la presenza di nuvole e nubi per tutta la mattinata fino a quando non arrivano le prime piogge, fra le 14 e le ore 15, come riporta il sito dell'Aeronautica Militare. Dopo, invece, nel cielo viene lasciato spazio alle schiarite della giornata. Un cielo limpido che, però, dura poco: tornano presto le nuvole.

Previsioni meteo nella altre province: le zone a rischio per allerta gialla

La cartina che mostra le zone coinvolte nell'allerta gialla.

Come mostra la cartina in alto, che accompagna il bollettino con cui la Protezione Civile del Dipartimento della Regione Lazio ha diramato l'allerta di colore giallo per il maltempo, le zone più a rischio sono quelle che si trovano ad est, alle pendici della dorsale appenninica e che prevedono alcuni territori della provincia di Viterbo, Rieti e Frosinone per la maggior parte.

Si tratta, in special modo, di criticità idrogeologica per temporali e coinvolge le zone del bacino medio del Tevere (area B); l'Appennino di Rieti (area C); l'Aniene (area E) e, per concludere, il bacino del Liri. Piogge e temporali sparsi, però, sono attesi anche nella zona D e nella F, rispettivamente i bacini di Roma e quelli costieri del sud: anche la capitale e la provincia di Latina, soprattutto nelle sue zone più esposte, rischiano di trovarsi con le piogge nella giornata di oggi.

Le temperature, invece, restano piuttosto simili in tutte le province: la minima regionale è attesa a Rieti e si aggira sui 10 gradi (la più alta delle minime, a Latina, è di circa 13 gradi), mentre la massima è prevista a Roma ed è di 21 gradi, mentre quella più bassa delle massime è ancora una volta a Rieti e non supera i 18 gradi circa.