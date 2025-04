video suggerito

Allerta meteo Roma e Lazio 14 aprile: pioggia, temporali e forti raffiche di vento Pioggia, temporali e forti vento sono le previsioni per domani, lunedì 14 aprile, giornata di allerta meteo gialla. La settimana Santa che precede la Pasqua è all'insegna del maltempo.

A cura di Alessia Rabbai

(Getty Images)

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, lunedì 14 aprile. Si attendono pioggia, temporali e forti raffiche di vento. Il Dipartimento della protezione civile della Regione Lazio ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, durante la quale si attende il ritorno del maltempo. La protezione civile ha fatto sapere di aver preallertato le strutture presenti sul territorio e che i mezzi sono pronti ad intervenire in caso di necessità.

Il maltempo prosegue per l'intera settimana, la settimana di Pasqua, con poche brevi schiarite. Maltempo che è dovuto ad una perturbazione atlantica, la quale si sta spostando dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo, portando aria calda, umida e instabile dall’Africa verso l’Italia. La perturbazione causerà un progressivo peggioramento del tempo su tutta la Penisola.

Allerta meteo gialla nel Lazio

L'allerta meteo è gialla nel Lazio lunedì 14 aprile per criticità idrogeologiche e idrauliche. Oltre al Lazio la protezione civile ha diramato l'allerta in altre tre regioni ossia Toscana, Umbria e parte dell'Abruzzo, dov'è previsto maltempo, sempre con pioggia, temporali, forte vento e grandinate.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana Santa

La settimana Santa, come spiegano anche gli esperti de Il Meteo.it a Roma e nel Lazio, ma anche per molte altre regioni italiane, sarà all'insegna del maltempo, con cielo coperto, pioggia e temporali. Il peggioramento è iniziato oggi, con cielo nuvoloso e pioggia debole.

A partire da lunedì la perturbazione insiste sul Paese e sul Lazio, dove nella giornata di giovedì Santo in particolare, si attendono anche temporali, con intensa attività elettrica. Anche Pasqua e Pasquetta 2025 le previsioni del meteo potrebbero essere all'insegna dell'instabilità, con una probabile alternanza tra sole e nuvole.