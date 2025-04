video suggerito

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta, piogge e freddo, poi il sole: la tendenza meteo di fine aprile Il tempo tra Pasqua e Pasquetta 2025 sarà all'insegna dell'instabilità con alternanza di sole e nuvole sull'Italia. Le ultime tendenze meteo però indicano un miglioramento tra le giornate del 20 e 21 aprile, preludio a una fine di aprile dal sapore più primaverile.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio.

Le ultime tendenze meteo indicano una settimana di Pasqua e Pasquetta 2025 all’insegna dell’instabilità con alternanza di maltempo, sole e nuvole sull’Italia. A causa di un'anomalia ciclonica di matrice atlantica, che interesserà soprattutto il nord del Paese, il tempo infatti sarà brutto con piogge e temporali al di sopra della media durante la settimana, in particolare sulle regioni settentrionali e parte del centro, e incerto tra le giornate del 20 e 21 aprile. Le temperature però si riporteranno ovunque al di sopra della media climatologica.

Meteo instabile a Pasqua, piogge e schiarite

Gli ultimi modelli matematici con le tendenze meteo per Pasqua indicano una giornata con prevalenza di sole su quasi tutta l’Italia. Il tempo per la giornata di domenica 20 aprile, infatti, è atteso in miglioramento rispetto ai giorni precedenti, preludio a una settimana successiva in cui il modello meteo mostra precipitazioni sotto la media. In generale a Pasqua attese nubi sparse al mattino su diversi settori ma con possibili locali piogge ma con ampie schiarite ovunque e sole nel corso del giorno.

Anticiclone in arrivo a Pasquetta con temperature sopra la media

Nella giornata di lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, atteso un ulteriore miglioramento del tempo sull’Italia. In base agli scenari dipinti dai modelli previsionali meteo, infatti, una fase anticiclonica riporterà il sole e il bel tempo sulla Penisola. Non mancheranno però qualche nuvole e pioggia moderata, in particolare sul settore alpino e sul nord est.

La tendenza meteo di fine Aprile, instabilità prolungata

La situazione di instabilità metereologica proseguirà anche per gli ultimi giorni di aprile anche se in un contesto di minori precipitazioni. Nella terza settimana del mese, infatti, si delinea un‘attenuazione delle piogge e con temperature che seppur in lieve calo, continueranno a permanere al di sopra della media del periodo. Identico andamento, secondo le tendenze meteo, anche negli ultimi giorni del mese.