Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 17 agosto 2024: cielo nuvoloso, temperature in calo

A cura di Beatrice Tominic

Caldo da bollino giallo a Latina, Frosinone, Rieti e Roma, verde a Viterbo. Questo può voler dire solo una cosa: temperature in calo su tutta la regione Lazio. È quanto dicono le previsioni meteorologiche per la giornata di oggi, sabato 17 agosto 2024. Oltre alle temperature in calo, che portano le massime a scendere sotto ai 35 gradi, oggi il cielo è meno limpido. Molte nuvole, cielo talvolta coperto o con qualche pioggia isolata.

Che tempo fa oggi a Roma

Dopo qualche fulmine e pioggia sparsa nella notte, oggi il cielo resta nuvoloso e non sono escluse modeste precipitazioni, almeno per oggi. Il cielo si fa più minaccioso, però, in vista di domani, domenica 18 agosto 2024, quando sono previsti temporali e piogge. Come scrive Il Meteo.it, il termometro oscilla fra i 22 e i 33 gradi centigradi, anche se i gradi percepiti raggiungono anche i 34.

Le previsioni meteo nelle province

Temperature in calo anche nelle province della regione Lazio. Le massime, nel Reatino e nel Viterbese, non superano i 32 gradi centigradi, mentre le minime sono, rispettivamente, 19 e 20 gradi. Nei settori appenninici, dopo molte nuvole nella prima mattina, torna il sole. Ma per poco: viene adombrato dalle nuvole prima e dalla pioggia, dalle ore 20. Nella Tuscia, invece, le nuvole arrivano prima, ma per la pioggia occorre aspettare domani.

Cielo nuvoloso anche nelle due province più a sud della regione dove la massima non supera i 32 gradi, con le minime di 23 gradi a Latina e di 21 a Frosinone. Nei territorio della Ciociaria per la giornata di oggi non è prevista pioggia, solo tante nuvole nel corso della giornata, con fino a 34 gradi percepiti. Nei territori pontini, invece, qualche pioggia e fulmine è atteso già nella prima mattina di oggi. Non è escluso che, dopo una giornata di nuvole, verso le 17 non arrivi qualche nuova precipitazione.