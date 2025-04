video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi giovedì 17 aprile 2025: pioggia e nuvole, temperature stabili Nuvole, pioggia e temperature stabili: queste le previsioni a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 17 aprile 2025, ultimo primo della Pasqua.

A cura di Beatrice Tominic

Temperature stabili che oscillano fra i 9 e i 16 gradi in questo ultimo giovedì prima di Pasqua, 17 aprile 2025. Si avvicinano le feste e a Roma e nel Lazio tornano le nuvole e le piogge, con venti moderati in tutto il territorio. Alle precipitazioni, però, si alternano schiarite nel corso dell'intera giornata.

Che tempo fa oggi a Roma

Dopo la pioggia e le nuvole notturne, restano le precipitazioni con qualche breve schiarita per tutta la mattinata di oggi nella capitale fino al primo pomeriggio quando il cielo resta coperto, ma sembra che si arrestino le piogge, fatta eccezione per qualche fenomeno isolato. Le temperature oggi oscillano a Roma fra una minima di 1 gradi e una massima di 24 gradi centigradi, nelle fasi più calde della giornata.

Previsioni meteo oggi nelle province della regione Lazio

Pioggia per tutto il giorno oggi, giovedì 17 aprile, a Rieti, dove le precipitazioni iniziano la mattina e continuano fino alla sera, fatta eccezione per qualche momento di pausa in cui il cielo resta comunque grigio. Precipitazioni modeste e venti moderati, con il termometro che oscilla fra i 9 gradi di temperatura minima e i 14 di massima. Nuvoloso quasi tutto il giorno anche nel capoluogo della Tuscia, Viterbo, dove sono previste piogge nella prima fase della mattina e nel primo pomeriggio, fatta eccezione per fenomeni isolati. Le temperature si muovono fra i 9 gradi di temperatura minima e i 14 di massima anche in questo caso.

Leggermente più miti, invece, le temperature a Frosinone dove il termometro si muove fra gli 11 e i 15 gradi centigradi. La pioggia non offre alcuna tregua qui: la portata varia da moderata a consistente per l'intera giornata di giovedì 17 aprile. Venti fra il debole e il moderato. Si chiude, infine, con il capoluogo pontino, Latina, dove le precipitazioni restano consistenti per tutta la mattina, meno intense verso il pomeriggio quando, non si esclude, possano arrivare anche nuove schiarite. Venti fra il debole e il moderato che spingono via le nubi, pur lasciando il cielo grigio, dopo le ore 20 circa.