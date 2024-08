video suggerito

Quando finisce il caldo a Roma: pioggia, grandine e temporali nel weekend, crollano le temperature Le previsioni del meteo per il weekend di Ferragosto 2024 registrano un peggioramento del tempo, con pioggia, grandine e temporali da domenica 18 agosto e un crollo delle temperature. Ecco quando farà più fresco e quanto durerà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando finisce il caldo a Roma? O meglio, quando avremo almeno una battuta d'arresto alle alte temperature, che si stanno registrando in queste settimane, con punte fino a 40 gradi? A venirci in aiuto sono gli esperti de Il Meteo.it, che nelle previsioni del fine settimana di Ferragosto a Roma e nel Lazio annunciano che qualcosa cambia dal punto di vista del quadro meteorologico. Ciò a causa di una forte perturbazione proveniente dal Nord Europa, che sta scendendo verso il Sud dell'Italia e che porterà pioggia, grandine e temporali. Si raccomanda di prestare attenzione, la protezione civile ha fatto sapere che è pronta ad intervenire sul territorio in caso di necessità.

Pioggia, temporali e grandine nel weekend di Ferragosto

Mentre sabato il tempo si manterrà ancora bello con valori elevati, a partire da domenica 18 agosto torna la pioggia su Roma e Lazio con l'arrivo della perturbazione dal Nord Europa, che darà il via ad una fase intensa d'instabilità. Le temperature sono in drastico calo e scenderanno fino a 10 gradi. In città come Roma le massime non dovrebbero superare i 30 gradi, farà dunque decisamente più fresco rispetto ai valori che siamo stati abituati a sopportare nelle scorse settimane. Ciò ci permetterà di godere di qualche giornata decisamente più fresca e di dormire meglio la notte. Una cattiva notizia per chi, approfittando di Ferragosto, è in ferie in vacanza al mare o impegnato in gite fuori porta.

Quanto durerà il fresco a Roma

Ma il fresco a Roma e nel Lazio tuttavia, se è una fortuna che ci faccia riprendere fiato, non durerà a lungo. Ne potremo infatti godere fino a martedì, poi da mercoledì tornerà a splendere il sole e le temperature saliranno di nuovo, almeno fino alla fine del mese.