Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi venerdì Santo, 18 aprile 2025: ancora pioggia e vento Pioggia, vento e nuvole scure oggi, in questo venerdì Santo, che anticipa la Pasqua, 18 aprile 2025. Temperature non oltre i 18 gradi a Roma e nel Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora pioggia e vento a Roma e nel Lazio in questo venerdì Santo, che anticipa la Pasqua, 18 aprile 2025. Oggi il cielo resta grigio con precipitazioni in tutto il territorio, mentre le temperature variano. In generale nella regione Lazio i termometri si muovono fra una temperatura minima di 7 gradi, attesa a Rieti e una massima di 19 prevista a Roma e Latina.

Che tempo fa oggi, venerdì Santo, a Roma

Cielo grigio, nuvole scure e ancora pioggia. Così cittadini e turisti si sono svegliati questa mattina sotto al cielo della capitale. Le temperature si muovono fra gli 11 gradi centigradi di minima e i 19 di massima. Dopo uno scuro risveglio, con cielo coperto e precipitazioni, secondo quanto riporta il sito dell'Aeronautica Militare, secondo le previsioni meteo nella seconda fase della giornata ci aspettano schiarite con il sole che fa capolino già dall'ora di pranzo, verso le 13. Ma dura poco: già durante la serata tornano le nubi.

Che tempo fa oggi nelle province

Pioggia, schiarite e nubi sparse. Oggi su tutta la regione Lazio restano le stesse condizioni meteo, come prevede il Meteo.it. A Rieti le previsioni meteo parlano chiaro: pioggia in quantità anche molto consistente tutto il giorno senza stop per l'intera mattinata. Soltanto nella seconda fase della giornata, dopo nuvole scure ma senza precipitazioni, arriva qualche schiarita. Le temperature, invece, oscillano fra la minima di 7 e la massima di 13 gradi centigradi. A Viterbo le temperature sono leggermente più alte: il termometro si muove fra gli 8 gradi di minima e i 17 di massima, con piogge isolate in mattinata. Già dall'ora di pranzo, però, potrebbe uscire il sole.

Comprese fra i 6 e i 16 gradi le temperature a Frosinone, dove le piogge continuano anche nel primo pomeriggio, dopo una mattinata di cielo coperto. Cielo sereno con qualche nuvola, invece, verso la sera con precipitazioni che restano soltanto come fenomeni isolati. Pioggia continua per tutta la mattina, invece, a Latina, ma anche qui il cielo dovrebbe aprirsi e schiarirsi verso l'ora di pranzo. Come anticipato, anche qui il clima è più mite, nonostante l'umidità, con temperature comprese fra i 10 e i 19 gradi centigradi.