Alessandro Giannetti scomparso, oggi cabina di regia in Prefettura per decidere sulle ricerche

Una cabina di regia in Prefettura per fare il punto sulla scomparsa di Alessandro Giannetti e per stabilire le modalità con le quali continueranno le ricerche. L'incontro è fissato per le ore 12.30 di questa mattina, venerdì 20 febbraio. Coinvolgerà le forze dell'ordine, i vigili del fuoco che si sono occupati delle operazioni e tutte le altre forze in campo, compresi i volontari. Si valuta come proseguire, se cercarlo a terra o continuare a scandagliare il fiume.

Del trentunenne non si hanno notizie dall'8 febbraio scorso e ad oggi non sono arrivate segnalazioni di avvistamento. La speranza è che stia bene e che si metta presto in contatto con la sua famiglia, che lo aspetta. Mercoledì scorso i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato la sua auto, tirandola fuori dall'Aniene, in fondo al quale era finita. Nella vettura Alessandro non c'era.

Recuperata l'auto di Alessandro Giannetti

Mercoledì scorso, complici le condizioni meteo favorevoli, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono entrati nell'Aniene in località Ponte Lucano, a ridosso del punto in cui sugli argini sono stati ritrovati il paraurti e la targa della Volkswagen grigia di Giannetti e delle tracce di pneumatici diretti verso l'acqua. Sul posto hanno lavorato i sommozzatori, la squadra 18/A del distaccamento di Tivoli, il nucleo Gruppo Operativo Speciale con i mezzi movimento terra, insieme al funzionario di guardia e al capo turno provinciale.

Verso le 16.30 i sommozzatori hanno individuato l’auto nel punto esatto in cui si trovava sul fondo del fiume a circa sei metri di profondità. A quel punto è stato ridotto il flusso della diga, per permettere loro di immergersi. Raggiunto il veicolo, lo hanno imbracato e collegato a un mezzo cingolato dei vigili del fuoco dotato di braccio meccanico, che lo ha trainato a riva.

La scomparsa di Alessandro Giannetti

Tivoli da due settimane è con il fiato sospeso per le ricerche di Alessandro Giannetti. L'8 febbraio scorso il trentunenne ha staccato dal ristorante alle 5 di mattina ed è sparito con la sua macchina. Nessuna comunicazione ai famigliari. Ad oggi la sua scomparsa è avvolta nel mistero.