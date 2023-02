Alberto Motta è l’operaio di 29 anni morto al porto di Civitavecchia Tanti i messaggi di cordoglio per Alberto Motta, l’operaio 29enne morto all’alba in un incidente sul lavoro al porto di Civitavecchia.

A cura di Alessia Rabbai

Alberto Motta (Foto Facebook)

Si chiama Alberto Motta l'operaio ventinovenne morto all'alba di oggi nel porto di Civitavecchia. I sindacati i sindacati, Cgil Cisl, Uil, Ugl, Usb e Fast con i suoi colleghi per la giornata di domani hanno indetto uno sciopero di 24 ore, durante il quale incroceranno le braccia, in segno di lutto, ma anche di protesta. Solo ieri un altro operaio ha perso la vita sul lavoro a Trieste, Paolo Borselli, che ha perso il controllo del muletto, mentre lavorava al porto ed è caduto in acqua. A Fonte Nuova in provincia di Roma il 20 gennaio scorso è stata la volta di un altro giovane operaio, di soli ventidue anni, Massimo Pezza, travolto da tonnellate di cemento. Anche per Alberto le indagini sono in corso, le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, per verificare se sussistano eventuali responsabilità a carico dell'azienda. Da accertare se il ventinovenne fosse stato messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza e se l'incidente si sarebbe potuto evitare.

L'incidente in cui è morto Alberto Motta a Civitavecchia

I fatti risalgono a venerdì mattina, erano circa le ore 6 e Alberto era al lavoro sul litorale nord della provincia di Roma. Dipendente della società Rtc, che gestisce il terminal merci, al momento dell'accaduto che ha portato alla sua prematura e improvvisa scomparsa era alla guida di un muletto per spostare i container alla banchina 25. Secondo quanto ricostruito finora stava sistemando dei ganci di acciaio, che si usano per fissare i container, quando il muletto si è ribaltato, lui è stato sbalzato fuori ed ha urtato violentemente il collo, morendo sul colpo. Una volta arrivati i soccorsi non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

I messaggi di cordoglio ad Alberto Motta

Tantissimi sui social network i messaggi di cordoglio e di addio. Tra questi anche il post del sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco: "Colpisce tutti noi il cordoglio per la giovane vita spezzata oggi in porto. È un dramma arrivato in un momento in cui le maestranze di tutta la portualità italiana erano già mobilitate per un analogo episodio avvenuto a Trieste. Come sindaco di Civitavecchia e come delegato Anci delle città portuali italiane esprimo le più sentite condoglianze ai familiari per questa giovane vita persa".

"La tragica morte di Alberto Motta ci lascia senza parole e con un senso di vero smarrimento – scrive su Facebook la Compagnia Portuale Civitavecchia – Un qualcosa di tragico e inconcepibile a cui non riusciamo a trovar ragione. Le lavoratrici, i lavoratori e i soci tutti porgendo le proprie condoglianze, si stringono con autentico affetto attorno alla famiglia Motta". "L'Asd Civitavecchia Calcio 1920 si unisce al cordoglio dopo la tragica morte dell’operatore portuale del Roma Terminal Container. Questo è il momento del dolore e di un silenzioso rispetto verso la sua famiglia".