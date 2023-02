Trieste, finisce in mare facendo retromarcia col muletto: Paolo muore annegato mentre lavora Il 58enne Paolo Borselli stava lavorando al porto di Trieste, ma ha perso il controllo del suo muletto cadendo in acqua. Scatta la proteste dei colleghi.

A cura di Biagio Chiariello

Lo hanno trovato morto nelle acque all'interno del porto di Trieste. Paolo Borselli, 58enne, dipendente dell'Alpt, l'Agenzia per i lavoratori portuali di Trieste, è rimasto vittima di un tragedia al Molo VII, dopo essere caduto in mare con il muletto probabilmente mentre era impegnato nel fare retromarcia. A dare l'allarme sono stati i colleghi che non l'hanno visto rientrare.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'automedica e dell'ambulanza. I soccorsi, però, sono stati inutili, la rianimazione per interminabili minuti non è servita.

Le indagini sono condotte dalla polizia marittima. Intanto il dramma ha portato alla protesta dei lavoratori raggruppati in queste ore davanti al Varco 4 per un sit-in. Il presidente dell'Autorità portuale di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia sottolineando l'impegno per garantire la sicurezza sul lavoro.

"Sono profondamente scosso da questa tragedia. A nome mio personale e di tutta la comunità portuale esprimo alla famiglia di Paolo Borselli la nostra vicinanza e partecipazione al dolore. Posso solo confermare che continueremo a operare e investire affinché simili terribili episodi non si verifichino più". È il messaggio di cordoglio di D'Agostino.