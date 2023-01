È Massimo Pezza l’operaio 23enne morto sul lavoro, schiacciato da tonnellate di cemento Collevecchio piange Massimo Pezza, l’operaio 23enne morto stamattina in un incidente sul lavoro a Fonte Nuova.

A cura di Alessia Rabbai

Massimo Pezza, l’operaio morto nell’incidente sul lavoro a Fonte Nuova

È Massimo Pezza l'operaio di ventitré anni morto nell'incidente sul lavoro, che si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 20 gennaio, in via Stella Polare a Fonte Nuova in provincia di Roma. Una tragedia che ha scosso il territorio, per il giovane scomparso troppo presto, l'ennesima vittima sul lavoro. Collevecchio, centro di cui il ragazzo era originario, è in lutto e la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalal Procura, sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità a carico della ditta di smaltimento rifiuti per la quale Massimo lavorava. Da accertare se il giovane operaio fosse messo nelle condizioni di operare in sicurezza durante il turno di lavoro se avesse a disposizione gli strumenti necessari, per capire si sia trattato di un tragico e imprevedibile incidente, oppure se la sua morte prendendo le dovute precauzioni si sarebbe potuta evitare.

Il camion schiacciato dai pannelli di cemento

L'incidente a Fonte Nuova in cui è morto Massimo Pezza

L'incidente sul lavoro in cui è morto il giovane operaio Massimo Pezza si è verificato intorno alle ore 6.30. Secondo quanto ricostruito finora era su un mezzo dotato di un braccio elevatore e ha urtato un muro durante una manovra. L'impatto ha provocato la caduta di alcuni pannelli in cemento sopra alla cabina del mezzo, che è rimasta schiacciata con dentro l'operaio. Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. Arrivata la chiamata d'emergenza da parte dei colleghi con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato un gran dispiegamento di soccorsi. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno lavorato per rimuovere i pesanti pannelli dal mezzo ed estrarre il corpo del ragazzo. Purtroppo il personale arrivato in ambulanza non ha potuto fare nulla, perché era già morto. Presenti i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.

"Per la statistica quella di Massimo Pezza è la prima morte bianca del 2023 in provincia di Roma, ma dietro questo numero freddo e asettico c'è la vita di un ragazzo di appena 23 anni morto schiacciato dal crollo del soffitto di un capannone mentre svolgeva il suo lavoro – ha commentato su Facebook Eleonora Panzardi, Consigliera Comunale del Comune di Fonte Nuova – Un dolore enorme e inaccettabile per la nostra comunità e per la comunità di Collevecchio, Comune della Sabina in cui Massimo viveva, a cui mi stringo con affetto. Quella della sicurezza sul lavoro è una battaglia di civiltà a cui non possiamo sottrarci".