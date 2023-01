Col braccio meccanico del camion urta blocchi di malta: muore schiacciato da tonnellate di cemento Un operaio ha perso la vita stamattina poco dopo le 6 dopo aver urtato dei blocchi di cemento con il braccio meccanico del camion. L’uomo è morto sul colpo.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina a Fonte Nuova, alle porte di Roma. Un operaio che stava manovrando un camion con un braccio elevatore ha urtato per sbaglio dei pannelli di cemento, crollati sulla cabina di guida. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno rimosso i pannelli di cemento, sperando di trovare l'uomo ancora vivo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'operaio era già morto al momento del loro arrivo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i soccorritori del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. L'intervento degli operatori sanitari si è rivelato purtroppo inutile, dato che non hanno potuto fare che constatare il decesso dell'uomo, morto molto probabilmente sul colpo a causa del tremendo impatto dei blocchi di cemento con la cabina del camion. Le operazioni di rimozione dei pannelli sono ancora in corso: ci sono diverse parti pericolanti e c'è il rischio che qualcun altro rimanga ferito.

La tragedia è avvenuta questa mattina poco dopo le 6, in via Stella Polare 21. L'uomo si era recato al lavoro come tutte le mattine, ma nel manovrare il braccio meccanico per sbaglio ha urtato i pannelli di cemento, che in pochi secondi gli sono crollati addosso. Non ha fatto in tempo a spostare il mezzo per salvarsi la vita che è stato investito dai blocchi di malta pesanti tonnellate, che lo hanno ucciso sul colpo. L'identità dell'uomo deceduto, non è stata ancora resa nota. Indagini sono in corso per verificare se le condizioni di sicurezza sul lavoro siano state rispettare, o se la morte dell'operaio potesse essere evitata.