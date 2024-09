Scaraventano un anziano contro un palo stradale per rubargli il portafogli: arrestati due giovani

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Due ragazzi di diciotto e venticinque anni sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l'accusa di rapina aggravata. Hanno aggredito un anziano per rubargli il portafoglio e lo hanno scaraventato contro un palo della segnaletica stradale. Fortunatamente l'uomo non ha riportato gravi ferite anche se è dovuto andare in ospedale per essere medicato. I due giovani, invece, sono stati arrestati poco dopo dai militari: uno di loro adesso si trova ai domiciliari, mentre l'altro è stato portato in carcere.

L'episodio è avvenuto l'altra sera in via Carducci, al centro di Roma. La vittima, un uomo di 74 anni originario di Udine, stava aspettando l'autobus quando ha visto arrivare verso di lui i due ragazzi. I due giovani lo hanno avvicinato e gli hanno rubato il portafoglio: una rapina violenta, con l'uomo sbattuto con forza contro un palo della segnaletica. I due aggressori sono poi riusciti a fuggire, provando a dileguarsi nelle strade del centro e a far perdere le loro tracce. Non ci sono però riusciti. La vittima, nonostante fosse provata e molto spaventata dall'accaduto, ha lanciato immediatamente l'allarme, chiamando il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Il 74enne ha fatto una descrizione precisa dei due ragazzi, permettendo ai miliari di riuscire a individuarli in pochissimo tempo. Quando i carabinieri li hanno fermati, avevano ancora addosso il portafogli della loro vittima, che è stato preso dai miliari e ridato all'uomo. Quest'ultimo, invece, è stato portato in ospedale al Sant'Eugenio per essere medicato. I due ragazzi sono stati portati nelle aule dibattimentali di piazzale Clodio: il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per uno gli arresti domiciliari, mentre per l'altro la custodia in carcere.