Rubano portafogli e smartphone ai turisti sulla metro A di Roma: arrestati 14 borseggiatori I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 14 persone per furto aggravato nelle metro e denunciato 13 persone per il gioco delle "Tre Campanelle".

A cura di Alessia Rabbai

Quattordici arresti per furto aggravato è il bilancio dei controlli fatti dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma, intensificati in occasione delle festività pasquali per garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

I militari sorvegliano in modo particolare le zone maggiormente frequentate della Capitale, dove quotidianamente passano persone, soprattutto durante la settimana Santa e in occasione del Giubileo 2025. Tra i luoghi più controllati ci sono stazioni ferroviarie e metropolitane, come la linea A, che collega i principali luoghi di interesse della città.

Proprio sulla metro A i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato otto persone nelle ultime ore, mentre cercavano di rubare portafogli e smartphone dalle borse e tasche dei turisti. Il metodo è sempre lo stesso: salire a bordo dei vagoni particolarmente affollati, approfittare della confusione all’ingresso dei treni e della rapida chiusura delle porte.

La truffa delle "Tre Campanelle" a Roma: 13 denunce

I militari hanno arrestato sei persone in via del Teatro Marcello, piazza Trevi, piazza Santa Maria Liberatrice, e all’interno di esercizi commerciali del centro storico. I carabinieri del Comando Piazza Venezia e della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, in via dei Fori Imperiali e in zona Pincio hanno denunciato tredici persone alla Procura della Repubblica per truffa aggravata nei confronti di turisti, attraverso il cosiddetto gioco delle “Tre Campanelle”.

Dalle indagini è emerso che alcuni di loro facevano finta di essere scommettitori, i quali fingevano di aver vinto facilmente per ingannare e convincere potenziali vittime a giocare. I militari hanno sequestrato tappetini, campanelle, palline di spugna e 300 euro in contanti. Hanno ricevuto l’ordine di allontanamento per 48 ore e 100 euro di multa ciascuno.