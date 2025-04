video suggerito

Arrestati per la prima volta due uomini per la truffa delle campanelle: sorpresi a raggirare un turista Per la prima volta due uomini sono stati arrestati con l'accusa di truffa aggravata per il gioco delle tre campanelle: sono stati sorpresi a piazza di Spagna mentre raggiravano un turista.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Due uomini di 33 e 50 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia Roma Centro con l'accusa di truffa aggravata. Hanno provato a truffare dei turisti con il gioco delle ‘tre campanelle', ossia bicchierini di alluminio sotto i quali – in teoria – dovrebbe essere nascosta una pallina. In pratica la pallina viene invece nascosta: e così è impossibile vincere a questo gioco, che frutta ai truffaerti tori anche centinaia di euro al giorno. A cadere nella loro rete soprattutto turisti, ma anche ragazzini che finora non hanno mai sentito parlare della truffa.

I truffatori affollano solitamente le vie del centro storico di Roma, approfittando del fatto che molti turisti in visita nella capitale non sono avvezzi a certi malcostumi. Si mettono quindi in un luogo visibile, circondati da complici che fanno finta di aver appena vinto 50 o 100 euro, e attirano la gente, facendo credere che potranno guadagnare dei soldi facili. Il turista quindi si avvicina, punta i suoi soldi su una delle campanelle, speranzoso che sotto ci sia la fantomatica pallina, e perde. Vincere è impossibile: la pallina viene infatti sempre nascosta dal truffatore, che così ha la certezza di intascare i soldi di quei poveretti che invece erano convinti di poter raddoppiare.

In questo caso i truffatori sono stati fermati vicino Trinità dei Monti. I carabinieri li hanno sorpresi mentre stavano facendo giocare un turista, che stava ovviamente perdendo i soldi. I due sono stati arrestati con l'accusa di truffa aggravata, e la misura è stata convalidata dopo il processo per direttissima. Si tratta della prima volta che due persone vengono arrestate per la truffa delle tre campanelle: il raggiro, infatti, è sempre molto difficile da provare.