video suggerito

Puntano i turisti in metro e li derubano: arrestati nove borseggiatori a Roma, fra loro anche una 14enne Turisti nel mirino dei borseggiatori a Roma, fra le vie del centro e, soprattutto, in viaggio nelle metropolitane. Nelgi ultimi giorni sono nove gli arresti convalidati. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

229 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri in servizio nella metro A.

I turisti della capitale sono ancora una volta finiti nel mirino dei borseggiatori che, soprattutto sui mezzi pubblici, come la metropolitana, si avvicinano con fare non sospetto a chi sta godendo delle bellezze della nostra città per derubarli. Soltanto negli ultimi giorni i carabinieri del Comando Provinciale di Roma, durante i servizi per garantire la sicurezza e per contrastare i reati contro il patrimonio, hanno arrestato nove persone, gravemente indiziate di aver borseggiato turisti stranieri.

Turisti nel mirino nella linea A della metro: due arresti

Si sono avvicinati a una turista argentina mentre stava oltrepassando i tornelli per avviarsi verso la banchina, hanno estratto il telefonino dalla sua tasca e sono scappati con il bottino. È quanto realizzato nei giorni scorsi da due persone, due uomini di 37 anni e 47 anni, nella metropolitana della linea A a Roma, all'altezza della fermata di Vittorio Emanuele, immediatamente successiva alla stazione Termini.

Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante, dopo che un addetto alla vigilanza di Atac in servizio alla stazione ha segnalato l'accaduto con una telefonata al numero di emergenza unico 112 dopo aver assistito al furto. Intervenuti immediatamente, sono riusciti ad arrestarli entrambi.

Ma non è stato l'unico intervento in metropolitana: a bordo della metro A, all'altezza di Flaminio, i Carabinieri della Stazione di Roma Trionfale hanno arrestato un ragazzo di 21 anni e una ragazzina di 14, sorpresi a rubare il portafoglio di un turista americano. Il primo è stato portato in caserma, mentre la ragazzina a casa sua, entrambi in attesa della convalida.

Gli altri furti in centro città: turisti nel mirino

Altri due uomini di 37 e 34 anni sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi a rubare nello zaino di una turista statunitense. I due, già noti alle forze dell'ordine, erano stati visti dai militari aggirarsi fra i turisti nelle strade del centro. Poi sono stati arrestati, gravemente indiziati di tentato furto, in via Nazionale, a pochi passi dalla stazione di Repubblica.

A pochi chilometri di distanza due donne di 23 e 19 anni sono state arrestate dopo aver rubato il portafoglio a un turista tedesco, che lo teneva nella tasca dei pantaloni. È successo fra le fermate della metropolitana di Barberini e di Spagna. Dopo essersi accorto del furto, il turista ha iniziato a inseguirle e, grazie al contributo di un passante è riuscito a bloccarle. Poi hanno aspettato insieme l'arrivo dei carabinieri della Stazione di Roma via Veneto che hanno riconsegnato il portafoglio al legittimo proprietario e ai quali il turista ha potuto presentare regolare denuncia querela.

Gli ultimi arresti, infine, sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Roma viale Eritrea, probabilmente nei pressi della stazione della metro di Sant'Agnese/Annibaliano, dove i militari hanno arrestato in flagranza due uomini di 44 e 37 anni che avevano rubato un portafogli a un turista kazako.