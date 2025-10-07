A Roma continuano le ricerche di Mario Buldorini scomparso a 19 anni, i colleghi: “Aspettiamo il tuo ritorno”

Mario Buldorini, il ragazzo scomparso.

"Se potessi parlargli adesso, gli direi di non abbandonarsi allo sconforto", queste le parole di un collega di corso, al Campus Biomedico di Roma, di Mario Buldorini, lo studente universitario di 19 anni scomparso dal 2 ottobre scorso. Da quel momento si sono perse le tracce del ragazzo. Nel frattempo i suoi colleghi e la sua famiglia si sono messi alla ricerca del giovane. Con loro anche gli agenti delle forze dell'ordine, che si sono messe al lavoro non appena ricevuta la denuncia.

"Noi lo aspettiamo a braccia aperte. E ancora più di noi, lo sta aspettando la sua famiglia", aggiunge. Amici e familiari del giovane lo stanno cercando disperatamente da giorni.

Come riconoscere Mario Buldorini, il 19enne scomparso da Trigoria

Non è chiaro come fosse vestito il diciannovenne quando è scomparso. Si è allontanato dall'abitazione in cui viveva fra la zona di Laurentina e quella di Trigoria da un anno, da quando si è trasferito a Roma dalle Marche per seguire i corsi universitari, nella serata dello scorso 2 ottobre. Da quel momento non si sono più avuti contatti con lui.

Alto 1,75, pesa 75 chili, ha gli occhi castani, i capelli rossi e ricci. Fra i segni di riconoscimento, due nei sulla guancia sinistra.

L'appello del collega: "Lo aspettiamo a braccia aperte, si risolve tutto"

"Noi colleghi, e ancor di più la famiglia, ti attendiamo a braccia aperte. Non esistono problemi irrisolvibili e, dialogando, si può risolvere tutto insieme anche quando tutto sembra troppo. Nel frattempo, riguardati e cerca di stare bene". Questo l'appello di uno dei colleghi di università del diciannovenne.

"Al corso ci conosciamo tutti. Ieri alcuni ragazzi e io siamo andati alla stazione Termini, l'abbiamo girata tutta. Non lo abbiamo trovato, ma è lì che il suo telefono era stato geolocalizzato due giorni fa", a due giorni della scomparsa. Mentre le ricerche continuano nella capitale, resta l'ipotesi che il ragazzo possa essere partito con dei bus o a bordo dei treni regionali. "Noi siamo preoccupati, Mario non deve abbandonarsi allo sconforto", aggiunge il collega del Campus Biuomedico.

Qualora qualcuno dovesse avvistarlo, può allertare le forze dell'ordine al numero di emergenza unico 112.