A Roma aumenta il costo del parcheggio sulle strisce blu: “Adesso il prezzo è troppo basso” Il prezzo dei parcheggi sulle strisce blu aumenterà molto presto. Lo ha confermato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè: “Non dico che va messa a 6 euro come ad Amsterdam, ma non possiamo nemmeno lasciarla a 1 euro come oggi perché così non serve a nulla”.

A cura di Enrico Tata

Molto presto a Roma il costo dei parcheggi sulle strisce blu aumenterà. Lo ha confermato oggi l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè: "Dovremo ridefinire la sosta tariffata nella classifica mondiale siamo 39esimi e questo non è possibile: non dico che va messa a 6 euro come ad Amsterdam, ma non possiamo nemmeno lasciarla a 1 euro come oggi perché così non serve a nulla".

Cosa cambierà da novembre 2023

L'obiettivo dell'amministrazione Gualtieri è quello di disincentivare quanto più possibile l'utilizzo dei mezzi privati e convincere, viceversa, i cittadini ad utilizzare di più i mezzi pubblici. "Oggi la Ztl e la sosta tariffata sono strumenti largamente insufficienti, perché sono stati picconati negli anni e resi inefficaci per esempio con gli abbonamenti per le strisce blu, che ne hanno annullato l'utilità in termini di rotazione, e garantendo ingressi sempre maggiori", ha spiegato ancora Patanè.

Il primo passo sarà quello di rendere operativa la ‘fascia verde' e ciò diventerà realtà a partire da novembre 2022. All'interno della fascia verde non potranno più circolare e parcheggiare automobili Euro 0,1 e 2 ed Euro 1, 2 e 3 diesel. Da novembre 2023 il divieto verrà esteso anche ai diesel Euro 4 e da novembre 2024 anche agli Euro 3 benzina. L'intenzione dell'amministrazione capitolina è quella di introdurre una ‘congestion charge', un pedaggio, per accedere all'interno della Ztl Vam che copre il 2 per cento del territorio della Capitale.

Strisce blu, in quali città del mondo il parcheggio è più caro

Gli analisti di Picodi hanno stilato una classifica sul prezzo dei parcheggi nelle città di tutto il mondo. Come ricordava l'assessore Patanè, Roma è al 39esimo posto della classifica. Nella Capitale, infatti, il costo delle strisce blu è in media di 1 euro l'ora e il permesso per i residenti è gratuito. A Stoccolma, città prima in classifica, un permesso annuale per residenti può arrivare a costare oltre mille euro e il parcheggio a pagamento costa fino a 4,5 euro ogni ora. Ad Amsterdam e a Oslo si può arrivare a pagare fino a 7,5 euro ogni ora.