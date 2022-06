Blocco auto nella Ztl a Roma da novembre 2022: fasce orarie, giorni e chi può circolare Da novembre 2022 dalla Ztl ‘Anello Ferroviario’ a ‘Fascia Verde’ circoleranno meno auto, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

A Roma da novembre 2022 dalla Ztl ‘Anello Ferroviario' alla Ztl ‘Fascia Verde' circoleranno meno auto. Questa la decisione del Campidoglio, che ha messo nero su bianco una serie di misure progressive nel tempo, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nella Capitale e far calare i livelli di congestione provocati dal traffico dei veicoli privati. Si parte dai veicoli più vecchi e inquinanti. Ieri in in Giunta di Roma Capitale è stata approvata una memoria, per mettere in atto i provvedimenti per risanare la qualità dell'aria all'interno della Ztl Fascia Verde. A darne notizia è stato l'assessore alla Mobillità e Trasporti Eugenio Patanè. Ad agevolare la messa in atto del Piano del Campidoglio saranno le telecamere che controlleranno gli accessi e le multe dei vigili urbani.

Chi non può circolare nella Ztl a Roma da novembre 2022

Autoveicoli Diesel Euro 3, benzina Euro 2 e ciclomotori e motoveicoli a 2,3 e 4 ruote Pre-Euro 1 ed Euro 1 dal lunedì al sabato da novembre 2022;

Autoveicoli benzina Euro 3 dal lunedì al sabato da novembre 2024;

Autovetture Diesel Euro 4, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, e per i veicoli commerciali (N1,N2 N3) Diesel Euro 4 dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle ore 20.30 dal lunedì al sabato da novembre 2023 , tra novembre e marzo di ogni anno;

, tra novembre e marzo di ogni anno; Autovetture Diesel Euro 5, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, e i veicoli commerciali (N1,N2 N3) Diesel Euro 5 dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle ore 20.30 da novembre 2024 ;

; Veicoli dotati di motore endotermico – ossia a combustione interna – per almeno quattro domeniche nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30 tra novembre e marzo di ogni anno.

𝘕𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯𝘢: 𝘪𝘯 𝘉𝘭𝘶 𝘭’𝘢𝘳𝘦𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘡𝘛𝘓; 𝘪𝘯 𝘢𝘻𝘻𝘶𝘳𝘳𝘰 𝘭𝘢 𝘡𝘛𝘓 𝘈𝘯𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘍𝘦𝘳𝘳𝘰𝘷𝘪𝘢𝘳𝘪𝘰; 𝘪𝘯 𝘝𝘦𝘳𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘡𝘛𝘓 𝘍𝘢𝘴𝘤𝘪𝘢 𝘝𝘦𝘳𝘥𝘦

Patanè: "Riduciamo le auto, livelli di congestione prepandemia"

Sulle nuovi indicazioni per la Ztl è intervenuto l'assessore Patanè: "Abbiamo il dovere di trasformare Roma da una città autocentrica a una città a misura d’uomo, riducendo il numero di autovetture, per una serie di motivi: migliorare la qualità della vita perché i livelli di congestione oggi sono tornati a quelli prepandemia; per tutelare la salute di tutte e tutti, soprattutto dei bambini e degli anziani, perché la quantità di malattie legate alla qualità dell’aria che respiriamo distruggono in modo intollerabile intere famiglie e comunità; per la qualità del nostro ambiente sia inteso come patrimonio naturale che come patrimonio storico e artistico che mal si concilia con lo smodato utilizzo e l’eccesso di autovetture parcheggiate in strada".