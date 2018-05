Al termine di una violente in casa in casa un 78enne, Giuseppe Valentini, ha imbracciato un fucile e ha sparato contro la moglie, la 75enne Silvana Marchionni, uccidendola. È accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e della Croce verde di Porto Sant’Elpidio, i carabinieri e la polizia di Fermo.

I colpi esplosi dall'uomo, titolare di un’impresa di movimento terra, hanno centrato la donna al torace, rendendo inutili i tentativi di soccorso. A chiamare il 118 è stato il figlio dell'anziana coppia, che vive in una palazzina attigua e che, uditi gli spari, ha subito allertato il 112.

All’arrivo dei soccorritori la vittima era riversa a terra, priva di coscienza, in un lago di sangue. I sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata poco dopo in zona. Ma ogni tentativo di rianimare la 76enne è risultato vano: il suo cuore aveva già cessato di battere per sempre.

Ignoti, al momento, i motivi che hanno fatto scaturire il diverbio poi sfociato in un omicidio. Secondo quanto si legge sui giornali locali, la coppia non aveva mai avuto alcun dissidio in passato. Sul fatto indagano i carabinieri di Fermo.