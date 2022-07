Veronica Atitsogbe: “Pensavo di lasciare Verona, poi ho deciso di essere il cambiamento che volevo” Prima italiana di seconda generazione a presiedere il Consiglio Comunale di Verona, Veronica Atitsogbe si racconta a Fanpage.it: “Spero ce ne saranno altri in tutta Italia”.

Sorridente, felice, impegnata nel lavoro e nell'attivismo. Veronica Atitsogbe, veronese con genitori del Togo, fa incetta di voti alle elezioni comunali di Verona ed entra per direttissima in Consiglio Comunale: "Pensavo di lasciarla questa città, poi invece, ho deciso di essere il cambiamento che volevo per la splendida Verona e siamo riusciti a vincere", racconta ai nostri microfoni.

Veronica Atitsogbe, che è stata la più votata tra le liste di Damiano Tommasi, aprirà il Consiglio Comunale di Verona il prossimo 18 luglio. Sarà lei a fare il discorso introduttivo. Il primo Consiglio Comunale guidato dal neo eletto sindaco Tommasi dopo aver sconfitto il sindaco uscente Federico Sboarina ai ballottaggi, "strappando" Verona al partito di Fratelli d'Italia.

"Abbiamo creduto in un progetto di cambiamento per Verona che partisse dai suoi punti di forza, come città industriale e come centro culturale mondiale, ma soprattutto abbiamo creduto nelle forze e nelle strategie di Damiano Tommasi per questa città", spiega Veronica mentre ripercorre con la mente la frenesia degli ultimi mesi.

"Mi rendo conto di essere l'incipit di una grande storia", ammette Veronica pensando al fatto di essere la prima italiana di seconda generazione del Consiglio Comunale di Verona, "ma questa è una storia che dovrà andare avanti in tutta Italia, non solo qui. E dovrà andare avanti nel tempo, con tutte le persone che pensano di essere diverse dalle altre. Dobbiamo abbattere ancora molti muri".

Lunedì 18 luglio, dunque, appuntamento con la storia e a farla sarà Veronica Atitsogbe che prenderà per prima la parola nella sala comunale inaugurando i 5 anni dell'amministrazione Tommasi: "A tutti quanti dico, non abbiate paura di essere il cambiamento che volete per la vostra città, non abbiate paura dei limiti che voi stessi vi ponete", conclude Veronica Atitsogbe.