Vendere bottiglie d’acqua esposte al sole e al calore è reato: lo dice la Cassazione La Cassazione con una sentenza ha stabilito vendere bottiglie di plastica conservate in modo improprio, esposte alla luce solare, può mettere a rischio la salute dei consumatori: pertanto va punito.

A cura di Annalisa Cangemi

Bere acqua minerale conservata all'interno di bottiglie di plastica esposte al sole può essere un rischio per la salute, e pertanto va punito il venditore che mette in pericolo i suoi clienti. La Cassazione in una sentenza ha confermato la condanna per il reato di vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione a carico della titolare di un locale che teneva all'esterno del punto vendita nove bancali con le bottiglie di plastica.

Il Sole 24 Ore, che dà conto della notizia, ricorda che rischia l’arresto, o in alternativa una sanzione pecuniaria, il commerciante che vende bottiglie di acqua minerale tenute in modo improprio, in un luogo in cui non vi sia riparo alla luce solare. Il calore sulla plastica infatti può innescare reazioni chimiche potenzialmente dannose per la salute di chi consuma quell'acqua.

Le motivazioni della sentenza

I giudici della Suprema corte nella sentenza hanno dunque confermato il reato, ricordando che "la detenzione per la vendita, la somministrazione o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, atteso che l’esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari, può costituire pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto".

Viene dunque confermato il sequestro della merce e viene inflitta una sanzione pecuniaria di 2mila euro, in alternativa all'arresto. Una somma a cui vanno aggiunte le spese legali e altre 3mila euro per aver tentato il ricorso, nonostante fosse del tutto prevedibile che la Cassazione desse torto alla ricorrente.