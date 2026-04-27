Attualità
video suggerito
video suggerito

Dice a un poliziotto “lei non sa chi sono io”, ma per la Cassazione non è una minaccia. Assolto 20enne di Gela

La Cassazione ha confermato l’assoluzione per un 20enne di Gela che nel 2024 aveva apostrofato un poliziotto con la frase “lei non sa chi sono io” durante un controllo a un posto di blocco. Per la Suprema Corte, non ci sarebbe infatti il reato di minaccia.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ha apostrofato un poliziotto con la "classica frase", ormai un po' da film, "lei non sa chi sono io", ma per la Cassazione non ha commesso alcun reato. Per la Procura di Gela, il 20enne che aveva apostrofato il poliziotto durante un controllo a un posto di blocco, invitandolo perfino a "togliersi la divisa" per mostrargli con chi avesse a che fare, aveva commesso il reato di minaccia. Per la Cassazione però quelle frasi sono "generiche e prive di un effettivo contenuto minatorio". Si tratta, insomma, di "ingiurie volgari" e per questo la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Procura, confermando la sentenza di assoluzione del tribunale della città siciliana.

Lo scontro tra il 20enne e il poliziotto è avvenuto il 3 luglio del 2024 durante un controllo a un posto di blocco. Il ragazzo avrebbe cercato di fuggire, sgomitando per farsi largo tra gli agenti. Quando è stato bloccato, durante la perquisizione, si è agitato nel tentativo di divincolarsi e far perdere le proprie tracce. I poliziotti lo hanno denunciato scrivendo un'annotazione che era poi approdata in Procura. Nell'annotazione si parlava di resistenza a pubblico ufficiale, dell'atteggiamento minaccioso assunto dal 20enne, che più volte aveva fatto cenno di voler arrivare allo scontro fisico, e della frase proferita davanti a un poliziotto per incutergli timore.

Durante il processo con rito abbreviato, il 20enne era riuscito a cavarsela con l'assoluzione. La Procura aveva fatto ricorso, sottolineando invece che vi fosse il reato di minaccia aggravata. Per la Cassazione, il giovane non è stato collaborativo, ma non ci sono stati atti violenti nei confronti dei poliziotti e l'assoluzione è stata resa definitiva. Per il giovane, dunque, sono cadute tutte le accuse, comprese quelle di minaccia e intimidazione nei confronti degli agenti.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in iran
Negoziati in stallo, Araghchi incontra Putin. Israele bombarda il Libano, almeno 14 morti
La guerra in Iran colpisce anche l'agricoltura italiana, allarme CIA: "Gasolio raddoppiato, fertilizzanti alle stelle"
Uccisa in raid israeliano in Libano la giornalista Amal Khalil, l'ultimo messaggio: "C'è un attentato ma sto bene"
Crisi Energetica, il piano dell'Ue per l'emergenza: voucher, aiuti alle imprese ma niente smart-working
Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz
Cessate il fuoco in Libano, Anghelone: "Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views